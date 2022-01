Banca Widiba, in Piemonte entra il recruiting manager di Cristofaro

Banca Widiba annuncia l’ingresso del consulente finanziario senior Andrea di Cristofaro, che entra a far parte del team dell’Area Manager Paolo Campagnucci, che coordina Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Toscana.

Andrea di Cristofaro, classe 1962, originario di Strambino (TO), vanta oltre 30 anni di esperienza come consulente finanziario in importanti realtà. Negli ultimi cinque anni ha svolto l’incarico di Group Manager nella zona di Ivrea (TO) per la rete di IW Bank, che abbandona per entrare in Banca Widiba con il ruolo di Recruiting Manager, nella squadra coordinata dal National Recruiting Manager Marco Ferrari.

Paolo Campagnucci, Area Manager di Banca Widiba per Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Toscana, dichiara: “Questo ingresso conferma la validità del modello di business della nostra rete, particolarmente attrattiva per Consulenti Finanziari che intendono operare con i propri clienti attraverso un modello di servizio assolutamente distintivo ed altamente efficiente, basato sull’autonomia strategica ed operativa del Consulente. Accogliamo Andrea con un caloroso benvenuto e gli facciamo i migliori auguri per il nuovo capitolo della sua carriera”.

“Penso che la relazione umana, la competenza e gli strumenti al passo con i tempi siano gli ingredienti chiave per instaurare solidi rapporti professionali con i clienti ed i colleghi e, proprio in Banca Widiba ho trovato le migliori condizioni per svolgere il mio lavoro. In particolare, la completezza dei servizi, la totale assenza di conflitti d’interesse ed una vera architettura aperta rispecchiano i presupposti ottimali per offrire ai miei clienti un servizio di eccellenza”. – commenta Andrea di Cristofaro.