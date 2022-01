Secondo la classifica di Fida, nel mese di dicembre in testa ai fondi equity c’è HSBC GIF Mexico Equity A $, che sale del 13,19%. Al secondo posto Neu.Berman US Real Estate Securities A Cap CHF, con + 10,37%: si tratta della strategia che performa meglio nel 2021 sui 10 migliori di dicembre, con + 44,83%. Terza piazza per Fidelity FAST Global A Cap $, + 8,85% sul mese e un ottimo + 37,42% sull’anno.