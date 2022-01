Banca Aidexa, crescita del 500% nell’ultimo trimestre

Banca AideXa tira le somme sul 2021 e guarda a nuovi progetti. La fintech fondata durante la pandemia dal Presidente Roberto Nicastro e dal Ceo Federico Sforza, dedicata esclusivamente alle piccole imprese e che lo scorso giugno ha ottenuto la licenza bancaria, ha chiuso il 2021 con oltre 80 milioni di finanziamenti erogati e 60 milioni di depositi raccolti. Nel quarto trimestre del 2021 è cresciuta del 500% rispetto ai tre mesi precedenti. La crescita dei volumi è stata ottenuta mantenendo la qualità del portafoglio elevata (NPE<1%) grazie agli scoring proprietari e all’utilizzo di intelligenza artificiale.

L’autorizzazione bancaria ha impresso un’accelerata anche alla crescita dei clienti di Banca AideXa, che attualmente superano i 2.000. Ad attrarre le PMI italiane sono finanziamenti distintivi, interamente digitali, nati per rendere semplice, veloce e conveniente l’accesso al credito online grazie ai dati dell’ Open Banking: dai finanziamenti X Instant (fino a 100.000 Euro ottenibili in meno di 48 ore) e X Garantito (fino a 500.000 Euro garantiti dallo Stato, erogati in pochi giorni) fino al conto deposito X Risparmio, che offre tassi di interesse molto convenienti.

Banca AideXa, inoltre, si è posizionata al primo posto nella classifica di Linkedin Top Startups 2021, dedicata alle 10 aziende italiane che hanno continuato a crescere e ad attrarre talenti. A tal proposito, Banca AideXa prosegue nella campagna di talent acquisition orientata a profili professionali con competenze digitali e finanziarie. Al momento il numero degli Aidexers supera 50 e l’obiettivo è arrivare a oltre 100 assunti entro la fine del 2022. Le nuove assunzioni riguarderanno profili con competenze digitali ed economico-finanziario, in particolare software engineer, developer, solutions architect, business bankers e CRM specialist.

Traguardi che si inseriscono in uno scenario che ha visto il fintech in forte ascesa nell’ultimo anno: come emerso dal quarto Osservatorio FinTech PwC in Italia, le aziende hanno retto molto bene al contesto pandemico, con un fatturato complessivo che è aumentato del 31% nel 2020. Tra i settori che hanno registrato una maggior crescita c’è il Lending (+26%), determinante nel far fronte alla domanda di credito emersa dalle piccole e medie imprese.

“Il primo compleanno di operatività è stato ricco di soddisfazioni per Banca AideXa. Dall’ottenimento della licenza bancaria il numero dei clienti è cresciuto esponenzialmente, facilitando l’accesso al credito a micro e piccole imprese. Questo significa che gli imprenditori italiani, che ringrazio, credono nei nostri servizi innovativi, concepiti appositamente per rispondere alle loro specifiche esigenze finanziarie con velocità, semplicità ed efficienza”, dichiara Federico Sforza, amministratore delegato di Banca AideXa. “I nostri prodotti di finanziamento sono valutati 4.7 su 5.0 stelle in Trustpilot. In generale, gli imprenditori sono sorpresi dalla velocità dei nostri processi e dalla professionalità. Soddisfazioni che ci spingono a fare sempre di più in termini di sviluppo di nuovi prodotti e servizi, innovazione e crescita di tutta la squadra”.

Per quanto riguarda l’anno in corso, Banca AideXa sta già lavorando sugli obiettivi principali del 2022, tra cui sviluppare nuovi prodotti di credito per supportare la crescita a breve e a medio-lungo termine delle aziende e lanciare nuovi servizi transazionali a valore aggiunto per semplificare la vita di chi fa impresa. Il 2022 vedrà inoltre Banca AideXa rafforzare i canali digitali e la rete di partner, rendere i processi più agili per migliorare l’esperienza dei clienti, focalizzarsi su dati e intelligenza artificiale, sull’open banking, con approccio “capital light”.