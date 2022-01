Cozzani entra in Banca Patrimoni Sella

Banca Patrimoni Sella & C. compie un altro importante passo nel percorso di crescita con l'ingresso di Arnaldo Cozzani in qualità di dirigente. Con 40 anni di esperienza nella consulenza finanziaria, Cozzani è stato parte attiva e integrante nella maturazione di alcune delle più rilevanti realtà nel settore del private banking italiano, con una storia professionale che include conoscenza e pratica del segmento manageriale come di quello dell'asset allocation. Allievo di Piermario Motta, figura di riferimento nel mondo del private banking, è convinto propugnatore di una visione professionale nella quale l'elemento umano rimane centrale e decisivo nella tutela e valorizzazione dei patrimoni.

Arnaldo Cozzani fornirà il suo apporto alla direzione generale, in particolar modo al vice direttore generale Paolo Giorsino, per il consolidamento del potenziale della banca sul territorio. Contribuirà alla costruzione di un sistema nel quale la capacità di guardare alla conservazione e valorizzazione del patrimonio su una prospettiva di lungo periodo, grazie ad una gestione realmente prossima alle esigenze delle persone, rientra appieno nel solco della cultura del valore patrimoniale, da sempre principio guida della visione di Banca Patrimoni Sella & C.

Federico Sella, Ceo di Banca Patrimoni Sella & C., esprime la sua soddisfazione per il nuovo ingresso: "La scelta di arricchire l'esperienza della banca con una figura come quella di Arnaldo Cozzani è coerente col nostro modello fondato sulla relazione, che non potrà che evolvere ulteriormente grazie al suo contributo nel contesto della direzione generale. Cozzani è uomo con un percorso fatto di stabilità e di visione di lungo periodo, le caratteristiche indispensabili per accompagnare le persone e i loro patrimoni attraverso il tempo”.