Bnp Paribas: nuovi certificati a premi fissi cash collect su panieri di azioni

BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificati Premi Fissi Cash Collect su panieri di azioni con scadenza biennale. I nuovi strumenti offrono premi fissi trimestrali tra l’1,50% e il 6,00% indipendentemente dall’andamento delle azioni sottostanti.

Ciascuno dei panieri dei 15 certificati è stato costruito seguendo un approccio “settoriale” che riunisce all’interno del sottostante le azioni di società appartenenti al medesimo comparto economico, così da consentire all’investitore di puntare sulle azioni globali di una industry, tramite l’utilizzo di un unico strumento: ad esempio, il certificate che ha come sottostanti Tesla, Ferrari e Porsche Automobil Holding permette di investire sulle società più all’avanguardia in ambito automobilistico, così come il certificate il cui paniere è composto dai titoli AXA, Assicurazioni Generali, Aviva e Zurich Insurance Group consente di esporsi sul settore assicurativo puntando su colossi del settore. Tutti i certificati con almeno un sottostante non in Euro dispongono dell’opzione Quanto che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.

Per quanto concerne il funzionamento degli strumenti, la nuova serie di Certificate consente di ottenere premi fissi nelle date di valutazione trimestrali a prescindere dall’andamento dell’azione sottostante. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i Certificate possono scadere anticipatamente rimborsando il valore nominale, oltre al premio fisso. A differenza dei normali Cash Collect, grazie alll’Effetto Step-Down, il livello di rimborso anticipato decresce durante la vita dei Certificate. Tale livello è infatti pari al 100% del valore iniziale del sottostante il secondo trimestre e successivamente diminuisce del 5% ogni 3 mesi fino al 75%.

Quando il certificate giungerà a scadenza, si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera, il Certificate rimborsa il Valore Nominale e paga in aggiunta il premio fisso trimestrale; se invece la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso trimestrale più un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere, con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito.

Ad esempio, il Cash Collect su Tesla, Ferrari e Porsche Automobil Holding (NLBNPIT16KB6) pagherà un premio trimestrale del 3,4% del valore nominale. Dalla seconda data di valutazione, il Certificate paga un premio trimestrale del 3,4% e può scadere anticipatamente, rimborsando anche il valore nominale (100€ per ogni Certificate posseduto, se il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale al livello di rimborso anticipato (pari al 100% del valore iniziale di ciascuna azione del paniere nel secondo trimestre e progressivamente al 95%, 90%, 85%, 80% e 75% nei trimestri successivi). Alla data di scadenza, se il valore di tutte le azioni che compongono il sottostante è maggiore o uguale al livello barriera (rispettivamente $618,936, €133,2, €53,484), il Certificate scadrà e pagherà il valore nominale più il premio trimestrale; se invece il valore di almeno uno dei titoli che compongono il sottostante è inferiore al livello barriera, il Certificate paga il premio fisso trimestrale più un importo commisurato alla performance della peggiore tra le azioni che compongono il paniere, con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito.

Luca Comunian, Head of Marketing, Distribution Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: “La nostra già vasta gamma di strumenti si arricchisce ancora di più con l’emissione di 15 Premi Fissi Cash Collect Certificate. BNP Paribas si conferma ancora una volta leader nel settore dei certificati d’investimento ed in grado di sviluppare soluzioni flessibili adatte a soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il Premio fisso, non condizionato, è la principale caratteristica di questa emissione che può quindi risultare interessante per gli investitori alla ricerca di premi periodici”.