Ecco il miglior fondo obbligazionario di dicembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di dicembre in testa ai fondi bond c’è T.Rowe Global High Yield Bond An Cap NOK, con un + 4,92% che porta l’andamento dell’anno al + 9,41%. Al secondo posto BlueBay Gl. Sover. Opp. ZR-GBP (Cperf)(AIDiv) GBP, con un + 4,33% che lo riporta in terreno positivo sull’anno: +3,47%. Terza piazza per HSBC GIF Brazil Bond A Dis $, + 3,94% sul mese, che rimane negativo sull’intero 2021 con – 6,01%.