Il Gruppo Lombard Odier, wealth manager internazionale con sede a Ginevra, ha annunciato oggi la nomina di Manuela Maccia a Responsabile per l’Offerta di Lombard Odier (Europe) SA (“Loesa”) e Direttore Investimenti per l’Italia.

Manuela Maccia, è entrata in Lombard Odier il 10 gennaio 2022, presso la branch Italiana con sede a Milano. Il suo ingresso conferma l’impegno del Gruppo nel consolidare e sviluppare la propria presenza sul mercato Italiano, uno dei mercati principali per Lombard Odier. Come sua vice, collaborerà con Alberica Brivio Sforza, entrata in Lombard Odier nel 2021 in qualità di Managing Director per l’Italia.

Dopo aver avviato la sua carriera lavorativa nel 1998 presso il Gruppo BNP Paribas, negli ultimi 23 anni Manuela Maccia ha ricoperto diverse posizioni a livello internazionale presso le sedi del Gruppo a Londra, Parigi, Roma e Milano. Più di recente è stata Director of Financial products and Services per il Wealth Management di BNP Paribas in Francia. Nel 2020 è tornata in Italia ed è stata nominata CIO di Banca BNL BNP Paribas. Manuela Maccia ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università Bocconi, un Fellowship Diploma in Economics & Finance presso HEC Paris, ed è anche un Chartered Financial Analyst (CFA).

In Lombard Odier, Manuela Maccia contribuirà a sviluppare l’offerta dei prodotti e delle soluzioni d’investimento del Gruppo in Europa. In Italia parteciperà allo sviluppo della branch Italiana e metterà a disposizione dei clienti la sua vasta esperienza come gestore ed advisor finaziario.

Stephen Kamp, Head of Southern Europe & Latin America per i clienti privati, ha dichiarato:

“Non vediamo l’ora di lavorare con Manuela e di sviluppare la nostra offerta in Italia. La sua vasta conoscenza ed esperienza, in particolare nel far crescere una divisione di private banking, ci permetterà di rafforzare la presenza di Lombard Odier sul mercato italiano”. Stéphane Monier, Chief Investment Officer di Lombard Odier Private Bank, ha aggiunto: “Grazie alla sua esperienza internazionale e la sua consolidata conoscenza della sfera finanziaria italiana, siamo lieti di avere Manuela nel nostro team. È la persona giusta per supportare i nostri clienti in Italia e sviluppare la nostra offerta in Europa”.

Alberica Brivio Sforza, Managing Director Lombard Odier Italia: “Ho lavorato a stretto contatto con Manuela durante la mia esperienza come responsabile del wealth management di BNP Paribas. Sono felice di essere riuscita a convincerla ad unirsi a me nel sviluppare il business di Lombard Odier in Italia. Le sue competenze nella gestione di patrimoni, la profonda conoscenza dei mercati e la sua dinamicità porteranno grande valore ai nostri clienti.”