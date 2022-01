Morgan Stanley, quarto trimestre e 2021 a gonfie vele

Morgan Stanley ha fatto registrare la crescita a doppia cifra di net revenues e net income per l’intero esercizio 2021. Da segnalare soprattutto la performance eccellente della divisione Investment Management, che ha riportato net revenues in aumento del 67% yoy e Asset Under Management raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Relativamente alla divisione Investment Management (MSIM), emergono Net revenues a 6,2 miliardi di dollari (vs 3,7 nel FY 2020, +67%); Income before taxes a 1,7 miliardi (vs 870 milioni nel FY 2020, +95%); AUM a 1,6 trilioni (+100% c.a. rispetto al FY 2020).

Per quanto riguarda i principali highlights finanziari del FY 2021, le Net revenues sono a 59,8 miliardi di dollari (vs 48,8 miliardi in FY 2020, +23%); gli Earnings per diluted share (EPS) a 8,03 dollari (vs 6,46 in FY 2020); il Net income a 15 miliardi di dollari (vs 11,0 miliardi in FY 2020, +37%). Quanto ai principali highlights finanziari del Q4 2021, Net revenues a 14,5 miliardi di dollari (vs 13,6 miliardi in Q4 2020, +7%); Earnings per Diluted Share (EPS) a 2,01 dollari (vs 1,81 in Q4 2020); Net Income a 3,7 miliardi di dollari (vs 3,4 miliardi in Q4 2020, +9%).

James P. Gorman, Presidente e CEO di Morgan Stanley, ha dichiarato: “Il 2021 è stato un anno eccezionale per la nostra Società. Abbiamo realizzato ricavi netti record pari 60 miliardi di dollari e un ROTCE del 20%, con risultati straordinari in ciascuno dei nostri business. Gli asset dei clienti della divisione Wealth Management sono aumentati di quasi 1 trilione di dollari raggiungendo il valore di 4,9 trilioni di dollari quest'anno, con 438 miliardi di dollari in nuovi asset. Insieme alla divisione Investment Management, abbiamo ad oggi 6,5 trilioni di dollari in asset di clienti. La Banca d'Investimento ha continuato a guadagnare quote di mercato. Il modello di business è sostenibile e scalabile, con ampio accesso al capitale, momentum e opportunità di crescita."