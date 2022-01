Ecco i primi bividend, dividendi in Bitcoin

Il prossimo 16 marzo verranno pagati i primi dividendi in Bitcoin, i “bividend”. Come riportato da Cryptonomist.ch, sarà la società quotata al Nasdaq Btcs, con sede a Silver Spring nel Maryland, attiva nella fornitura di servizi blockchain, a pagare l’equivalente di 0,05 dollari per azione in Bitcoin agli azionisti che lo vorranno – sarà comunque possibile ricevere i dividendi in dollari.

Come riportato da Reuters, le quotazioni di BTCS sono cresciute del 20% circa dopo l’annuncio, toccando il nuovo massimo delle ultime sei settimane.

Nei primi minuti di negoziazione all’apertura del Nasdaq sono state scambiate quasi 9 milioni di azioni ad un prezzo di circa 7,8 dollari ciascuna, ovvero più del doppio dell’interno flottante pubblico della società.