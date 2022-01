Ecco il miglior fondo absolute return di dicembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di dicembre in testa ai fondi absolute return c’è H2O Multiequities RC $, con un + 8,96% che porta l’andamento da inizio anno al + 52,20% e sui 12 mesi a + 1,50%, nettamente il migliore della categoria, e non solo. Al secondo posto IAM Incline Global Long/Short Equity UCITS E $, con + 7,61%, il che non impedisce alla strategia di avere un risultato negativo sull’anno: -6,07%. Terza piazza per Robeco US Select Oppurtunities Eq. E $, + 7,05% sul mese e + 35,94% da inizio anno.