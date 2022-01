FinecoBank Top Employer Italia per il quarto anno consecutivo

FinecoBank ha ricevuto nel 2022, per il quarto anno consecutivo, la certificazione Top Employer Italia, il riconoscimento a quelle politiche aziendali nelle risorse umane che contribuiscono maggiormente a migliorare l’ambiente di lavoro e le condizioni dei dipendenti.

Per ottenere la certificazione, Fineco ha soddisfatto gli elevati standard richiesti dall’analisi di sei macro aree in ambito HR, che prevedono l’esame approfondito di settori come Diversity & Inclusion, People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, e molti altri.

Marco Longobardi, Chief People Officer di Fineco:

“Riuscire a mantenere elevata nel corso degli anni la qualità dell’ambiente di lavoro in Fineco è una delle nostre priorità, e il riconoscimento di Top Employer Italia ci conferma che stiamo procedendo lungo il giusto percorso. Da diversi anni siamo impegnati ad arricchire il nostro modello, basato sull’equilibrio tra vita lavorativa e privata a cui si affianca un sistema di welfare completo. Essere indicati, soprattutto nella difficile fase che stiamo attraversando, tra i principali protagonisti del cambiamento rappresenta un forte stimolo per proseguire con maggiore convinzione verso una sempre maggiore sostenibilità”.