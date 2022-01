HANetf, partnership con Finamex

HANetf annuncia una nuova partnership con il broker messicano, Finamex - Casa de Bolsa, per sviluppare insieme un nuovo Exchange Traded Fund UCITS che verrà quotato, sia sulle borse europee che su Bolsa Mexicana de Valores (BMV), nella prima metà del 2022.

Il veicolo UCITS è diventato la struttura scelta e preferita dagli investitori dell’America Latina grazie al riconoscimento locale ottenuto sulla base di una solida normativa e una struttura di governance attuata dal settore. Si prevede che in America Latina la domanda retail per i prodotti UCITS crescerà, viste le preferenze degli investitori per il trattamento fiscale di questa struttura, rispetto ad alternative come la US 40 Act..

Questa partnership porterà, per la prima volta, una società di servizi finanziari messicana a quotare sulla Bolsa Mexicana de Valores un ETF UCITS di propria realizzazione.

Finamex è fornitore leader in servizi di accesso al mercato azionario messicano. La loro offerta si compone di servizi finanziari agli investitori retail, corporate e istituzionali nei mercati messicani di valute, capitali, derivati e mercati di scambio, con differenti prodotti ad accesso diretto.

HANetf è una società indipendente specializzata in Exchange Traded Fund, che collabora con aziende leader della gestione patrimoniale per offrire agli investitori europei esposizioni a ETF moderni e innovativi, tramite una piattaforma white-label che fornisce l’intera l’infrastruttura tecnica e normativa necessaria per lanciare e gestire con successo ETF UCITS.

Eduardo Arturo Carrillo Madero, CEO di Casa de Bolsa Finamex ha dichiarato: “Finamex è entusiasta di lanciare il suo primo ETF in partnership con HANetf. Queste tipologie di prodotti stanno crescendo enormemente in Messico grazie alla presenza di altri player globali: l’obiettivo di Finamex è diventare uno dei principali operatori nel mercato messicano degli ETF UCITS.”

Hector McNeil, co-CEO di HANetf ha aggiunto: “siamo felici di collaborare con Finamex per lanciare il nostro primo prodotto in Messico e in America Latina. Siamo convinti che molte società finanziarie e Asset Manager dell’America Latina vorranno aggiungere UCITS ETF alla loro gamma prodotti e saranno ispirati dalla lungimiranza di Finamex.”