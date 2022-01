Pisani, Cng: pensione di garanzia per i giovani indispensabile

“È necessario che il Governo introduca una pensione di garanzia per i giovani rilanciando la previdenza integrativa, facendosi carico attraverso i contributi figurativi di tutti i periodi di formazione – corsi, università, stage, tirocini- ma anche di volontariato e di discontinuità lavorativa che sempre più spesso vivono i nostri giovani, riducendo allo stesso tempo i vincoli che oggi penalizzano i redditi più bassi spingendo la pensione oltre i 70 e i 75 anni. Si tratta di un passo indispensabile per garantire alle nuove generazioni un futuro, anche alla luce della crisi pandemica che ha accentuato ancora di più il fenomeno del precariato”.

È quanto ha dichiarato Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, in merito al tavolo tecnico di confronto tra il governo e le principali sigle sindacali attualmente in corso, in cui si affronta il tema pensioni per giovani e donne.

“Chiediamo con forza che anche nel nostro Paese si raggiunga una sostenibilità sociale attraverso un Piano per l'occupazione giovanile, come previsto dall’Agenda 2030, che sia coerente con il drammatico momento storico che stiamo attraversando e in grado di reggere il contraccolpo di un’ulteriore futura crisi economica che vada a penalizzare ulteriormente i nostri giovani. Fondamentale da questo punto di vista, anche il Piano Neet, su cui il CNG ha lavorato, lanciato dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, volto ad intercettare il grande bacino di quei giovani che non studiano e non lavorano per intervenire con politiche mirate”.