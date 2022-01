Spectrum Markets, partnership con Sia

Spectrum Markets, il mercato pan-europeo dei certificati, ha siglato una partnership con Sia, società del gruppo Nexi, per semplificare ulteriormente la connessione ai suoi servizi da parte di broker e altre istituzioni finanziarie.

L'accordo di collaborazione strategica permetterà a Spectrum di collegare i propri membri ai suoi sistemi di trading e dati di mercato con una soluzione di connettività europea one-stop.

L'approccio di Sia è quello di consolidare gli accessi ai mercati internazionali – attualmente sono 38 le trading venues collegate - attraverso la propria infrastruttura di rete ad alta velocità, sicura e a bassa latenza SIAnet che riduce costi e complessità di accesso. Le soluzioni SIAnet sono modulari, scalabili e in grado di soddisfare le esigenze di business dei clienti e i loro sviluppi futuri.

La società del Gruppo Nexi è già partner di riferimento di molte istituzioni finanziarie in Italia, un mercato in cui Spectrum sta registrando un forte interesse da parte del settore del trading. L’essere in grado di rispondere a questa domanda in costante aumento ha rappresentato un fattore determinante nella definizione dell'accordo che Spectrum Markets si aspetta contribuirà allo sviluppo del proprio business nei prossimi mesi.

"Abbiamo costruito Spectrum Markets per dare agli investitori individuali europei un modo migliore di negoziare i certificati. I broker, in particolare, sono molto entusiasti di quello che stiamo facendo; quindi, vogliamo rendere il più semplice possibile per loro offrire la nostra soluzione ai loro clienti, lavorando con i migliori fornitori per creare un ecosistema di trading plug-and-play che sia incredibilmente facile da integrare", spiega Christophe Grosset, European Sales Director di Spectrum Markets. "Quando si tratta di connettività, naturalmente la velocità conta più che mai e la tecnologia di SIA risponde perfettamente alle esigenze specifiche di una borsa moderna, 24 ore su 24 e competitiva come Spectrum".