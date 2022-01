Arrivano le Guidelines Esma per intermediari e Sgr

Consob ha pubblicato un avviso in merito agli Orientamenti ESMA sulla metodologia, sulla funzione di sorveglianza e sulla conservazione delle registrazioni a norma del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento emanati dall'ESMA ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) 2016/1011

In data 7 dicembre 2021 l'ESMA ha pubblicato sul proprio sito internet, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, le "Guidelines on methodology, oversight function and record keeping under the Benchmarks Regulation" (c.d. "Orientamenti"), emanate ai sensi all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Gli Orientamenti sono disponibili nella versione italiana anche sul sito istituzionale della Consob:

https://www.consob.it/documents/46180/46181/esma81-393-288_IT.pdf/20bc27a6-700b-444a-960c-f5de219e4716

Gli Orientamenti hanno lo scopo di garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni presenti nel Regolamento BMR che disciplinano la possibilità di usare una metodologia alternativa per il calcolo di un benchmark in circostanze eccezionali. In particolare, le Guidelines contengono alcuni chiarimenti - relativi ai dettagli da specificare nel contesto della metodologia da usare per il calcolo dei benchmark in circostanze eccezionali ed alla procedura di consultazione da seguire nel caso di proposte di modifiche rilevanti della metodologia - che dovrebbero consentire agli utilizzatori di meglio valutare le caratteristiche dei benchmark utilizzati o che intendono utilizzare.

La Consob, in adempimento del paragrafo 3 del citato articolo 16 del Regolamento ESMA, ha comunicato all'Autorità europea l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti in parola.