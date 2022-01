Franklin Templeton lancia ‘Hello progress’, la nuova campagna brand globale

Franklin Templeton è lieta di annunciare il lancio della sua Campagna Brand Globale, "Hello progressSM", avvenuto il 18 gennaio 2022, che reintroduce il brand Franklin Templeton ed incarna il focus incessante della società sull'innovazione e sulla convinzione che ogni cambiamento crei un'opportunità per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

"Dopo anni di lavoro per riunire gestori degli investimenti specializzati di livello mondiale, inclusa la nostra acquisizione di Legg Mason conclusasi con successo, sfruttando la tecnologia e guidando l'innovazione, Franklin Templeton è oggi una società diversa", ha affermato Jenny Johnson, Presidente e CEO di Franklin Templeton.

Rick Andrews, Head of Global Marketing di Franklin Templeton, ha dichiarato: “Franklin Templeton ha una nuova storia da raccontare. Ora offriamo una maggiore specializzazione da boutique su scala globale. I nostri clienti hanno accesso alle competenze specialistiche di cui hanno bisogno, godendo al contempo della fiducia che deriva dal lavorare con una società delle nostre dimensioni. Sappiamo che ciò che offriamo agli investitori ci consente di distinguerci più di quanto sia mai avvenuto in passato".

Oltre alla storica acquisizione di Legg Mason, Franklin Templeton ha rafforzato le sue competenze nelle strategie alternative e nell’obbligazionario attraverso acquisizioni strategiche.

“Il progresso consiste nel costruire una società più forte, più innovativa, più attiva. Offriamo il meglio di entrambi i mondi, grande e piccolo, come società specializzata con l’esperienza di una boutique, supportata dalla nostra portata globale", ha affermato Adam Spector, Executive Vice President and Head of Global Distribution di Franklin Templeton. “La nuova Franklin Templeton ha le sue fondamenta in 75 anni di tradizione negli investimenti. Rispettiamo il nostro passato e siamo molto orgogliosi della nostra storia, ci impegniamo a costruire su di essa e ad andare avanti, con innovazione e clienti posti al centro dell’attenzione come priorità principali".

La campagna integrata, che include televisione, carta stampa, pubblicità digitale, out-of-home e sponsorizzazioni, verrà lanciata a gennaio negli Stati Uniti, nella regione EMEA ed in alcuni mercati selezionati delle Americhe e dell'APAC e a febbraio in altri mercati delle Americhe e dell'APAC. La campagna si svolgerà in 14 paesi ed è progettata per raggiungere un vasto pubblico, inclusi investitori retail ed istituzionali, consulenti finanziari, advisor specializzati ed istituzioni finanziarie globali.

Gli advertising della campagna brand di Franklin Templeton presentano titoli brevi, di una o due parole che vengono immediatamente rafforzate nel sottotitolo. Questo approccio ha lo scopo di comunicare i messaggi chiave in modo sorprendente e coinvolgente. Per esempio:

· Hello progress – La nostra filosofia in due parole.

· Bigandsmall – Dimensione globale e competenza locale. Insolito.

· Greeeeeen – Offriamo più soluzioni per investire in modo sostenibile.

· New Fashioned – Forniamo soluzioni per il domani da 75 anni e continuiamo a farlo.

· Adaptability – Flessibilità, l'unica cosa su cui siamo piuttosto rigidi, divertente no?

Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia di Franklin Templeton ha commentato: “‘Franklin Templeton è uno degli asset manager cross border più conosciuti in Italia, forte di una presenza di oltre 25 anni sul territorio. Proprio per questo la campagna ‘Hello progress’ è per noi particolarmente importante: è la dichiarazione d’intenti della nuova Franklin Templeton che riflette chi siamo, quali siano i nostri fondamenti ed il nostro impegno ad andare sempre avanti. Esprime l’essenza di Franklin Templeton volta ad offrire costantemente un valore aggiunto ai clienti e promuovere una cultura lungimirante e inclusiva ".

I video ed il relativo contenuto possono essere visionati al seguente link: https://www.franklintempleton.it/helloprogress/

Franklin Templeton ha lavorato con M&C Saatchi nello sviluppo della nuova piattaforma brand e della creatività della campagna.