GraniteShares, Bertossi sales director per l’Italia

GraniteShares, innovativo emittente globale di Exchange Traded Products (ETP) con oltre 1,7 miliardi di dollari in gestione, ha nominato Margherita Bertossi Sales Director della società per il mercato italiano.

Sarà il primo riferimento per la clientela italiana, con l’obiettivo di far conoscere gli innovativi prodotti di GraniteShares, che ha recentemente listato oltre 40 ETP su Borsa Italiana, inclusi quelli long, short e a leva su singoli titoli molto noti, come ad esempio Tesla.

Prima di entrare in GraniteShares, Margherita Bertossi ha lavorato per 4 anni in BlackRock, dove ha ricoperto inizialmente il ruolo di analyst, con una focalizzazione sul settore degli ETF, per poi essere promossa a Client Relationship Manager. Margherita ha una laurea in Economia presso l’Universita Bocconi.

Commentando la nomina, Will Rhind, fondatore e CEO di GraniteShares ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Margherita per aiutarci a sviluppare il business in questo Paese. Questa nomina è il segno tangibile dell’impegno che la società vuole mettere sul mercato italiano, che ricopre una rilevanza strategica nella nostra espansione europea. La sua nomina permetterà a GraniteShares di far conoscere al meglio la nostra gamma di prodotti innovativi per l’investitore italiano e rispondere in maniera efficace alle necessità dei nostri clienti”.