Risparmio gestito in crescita per l’undicesimo anno consecutivo

L’industria del risparmio gestito segna per l’undicesimo anno consecutivo una crescita a livello globale, con le masse gestite che, in chiusura del 2021, ammontano a 13 mila miliardi di dollari, un numero incredibilmente elevato.

I dati sono stati pubblicati nel report di Preqin, una delle più rispettate case di analisi del settore degli investimenti alternativi, riportato da Fundstore, che stima una crescita costante per il prossimo quinquennio. Secondo gli esperti, questo ulteriore miglioramento del comparto dovrebbe portarlo, nel 2026, a superare i 20mila miliardi di dollari di masse gestite, con un incremento medio del 12% annuo. Inoltre, secondo Preqin, l’incremento dovrebbe essere distribuito equamente tra le principali macro regioni a livello globale: Nord America, Asia Pacifico ed Europa.

Nel 2021, il private equity ha avuto un successo enorme: il quadro tracciato da Preqin delinea come, complessivamente, siano stati raccolti 757 miliardi durante l’anno, divisi in 2.389 fondi.

Guidano la classifica i soliti Big del settore, primo tra tutti Blackstone, che ha effettuato una maxi raccolta di 26 miliardi per un fondo di buyout. A seguire Apollo e KKR che, con i loro fondi, hanno raccolto rispettivamente 25 e 17 miliardi.

Un altro valore in netta crescita è il rapporto dei deal chiusi: circa 6 mila, per un valore di oltre 600 miliardi e, soprattutto, in aumento del 28% rispetto al 2020.

Segno positivo anche sulle performance del comparto venture capital, con più di 187 miliardi di raccolta su circa 1.400 fondi differenti. Il record è stato superato già nei primi trimestri del 2021.

Preqin fornisce anche una stima dell’IRR, il tasso interno di rendimento, che è circa del 30%, il più alto di tutta l'industria degli investimenti alternativi.

L’asset class di investimento con la crescita stimata più veloce, in prospettiva, sarà però quella del private debt, con un rialzo del 17% annuo circa previsto fino al 2026, perché, sempre secondo Preqin, gli investitori cercano ancora flussi di reddito affidabili, come esplicitato nel report.

Il momento è positivo anche per gli Hedge Fund, che hanno visto un aumento del patrimonio gestito: 32 miliardi circa a settembre 2021, un incremento dell’8,1% rispetto a fine 2020.

Tutte le varie alternative sembrano comunque essere gradite agli investitori presenti e futuri. In un momento storico critico come quello attuale, è un bene che gli investitori ripongano fiducia nell’industria del risparmio gestito. Seguiremo gli sviluppi futuri e vedremo se i dati resteranno in linea con quanto previsto da Preqin, che ha tracciato un quadro decisamente ottimistico.

Per tutti gli interessati, su Fundstore, piattaforma specializzata in investimenti su fondi comuni, condividiamo aggiornamenti per i nostri utenti e per tutti coloro che si interessano a tematiche legate ai mercati finanziari e all’attualità. In particolare, offriamo spunti dalle società di gestione, per rimanere aggiornati sull’andamento dei fondi d’investimento, e notizie di politica macroeconomica. Su Fundstore troverai anche i rating aggiornati di Morningstar, i trend mensili e i fondi migliori. Vieni a visitare la nostra piattaforma, l’accesso ai contenuti è interamente gratuito.