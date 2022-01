Due ingressi in Toscana per Fineco

La rete Fineco si amplia con l’arrivo di due professionisti provenienti da MPS: l’Area Manager Stefano Falugiani dà il benvenuto a Steve Hammoud e ad Arcangelo Galasso nella sua struttura in Toscana. Entrambi opereranno a Firenze sotto la guida del Group Manager Nicola Badalassi.

Sia Hammoud che Galasso hanno maturato un’esperienza ventennale nel Monte dei Paschi di Siena, arrivando a ricoprire ruoli apicali. Hammoud inizia la sua carriera nel 2001 e raggiunge negli anni diversi traguardi: dapprima direttore di filiale, poi direttore territoriale, fino a diventare responsabile del settore finanziamenti nel 2020. Percorso simile per Galasso, che entra in MPS nel 2000. Dopo una rapida crescita professionale diventa settorista commerciale e, infine, area manager retail nel 2018.

“Steve e Arcangelo sono due figure di riferimento per il territorio toscano e dispongono di un bagaglio di competenze molto ampio, per questo il loro arrivo giocherà un ruolo di primo piano nella crescita della nostra struttura in Toscana. In Fineco ci impegniamo per valorizzare al massimo le competenze dei nostri consulenti, favorirne la crescita professionale e supportarli nella creazione di relazioni proficue con i clienti, basate su qualità, trasparenza e innovazione” ha commentato Stefano Falugiani.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di € 48,8 miliardi al 31 dicembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. Nel 2021 la raccolta netta di Fineco è stata pari a € 10,7 miliardi, di cui € 7,3 miliardi di gestito.