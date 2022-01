IG mette il Turbo al trading con il cash-back mensile

IG, broker leader nel trading online con un’offerta che permette l’accesso a più di 17.000 mercati e conta più di 313.000 clienti a livello globale, presenta la sua iniziativa “cash-back”, che permette ai trader di ricevere un rimborso mensile in base all’operatività: i clienti che operano sulla piattaforma proprietaria Spectrum Markets riceveranno infatti un importo pari a 3 euro per ogni 1000 Turbo24 negoziati, per un massimale di 1.000 euro ogni mese. L’innovativa offerta nasce con lo scopo di rendere il trading con i Turbo24, già caratterizzato da zero commissioni, ancora più conveniente e ottimizzare quindi l’esperienza d’investimento dei clienti della piattaforma.

Presente sul mercato dal 1974 e quotato al FTSE 250 del London Stock Exchange, IG è pioniere del trading online. Attiva in Italia dal 2006, opera anche in Francia, Germania, Spagna, Svezia, Olanda e Norvegia ed è autorizzata dalle maggiori autorità di regolamentazione (CONSOB, BaFin e FCA).

Nel 2019 la BaFin ha approvato e autorizzato il prospetto di base dei Turbo24 e la creazione di Spectrum Markets, il primo sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”) pan-europeo per lo scambio di certificati Turbo di IG.

I Turbo24 vengono scambiati all’interno dell’innovativa piattaforma di IG, sviluppata per assicurare i massimi livelli di sicurezza, efficienza e trasparenza: oltre alla possibilità di scegliere i livelli di leva più appropriati per il trading, i clienti che operano su IG usufruiscono della funzione di stop loss per chiudere automaticamente le posizioni in aggiunta al livello di knock-out già integrato.

La piattaforma offre inoltre un sistema di simulazione che permette di testare le proprie strategie di investimento prima di richiedere un conto live ed iniziare quindi la propria esperienza di trading.

Gli investitori retail che scelgono i certificati IG possono fare trading 24 ore su 242 con zero commissioni1 su tutte le asset class che compongono l’offerta, beneficiando dei vantaggi tipici degli strumenti quotati in Borsa: massima trasparenza in termini di quotazioni e operatività all’interno di uno spazio di mercato regolamentato.

Il Cash-back mensile si inserisce quindi in un contesto già all’avanguardia per permettere agli investitori di operare alle migliori condizioni possibili.

Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, ha dichiarato:

“Da sempre la soddisfazione dei trader che operano sulla nostra piattaforma è al centro dei piani di sviluppo della nostra offerta. Siamo orgogliosi di poter premiare i nostri clienti tramite lo strumento del cash-back. Anche questa iniziativa è una testimonianza del nostro incessante impegno a garantire alla nostra clientela uno standard di servizio tra i più alti in Europa, assieme ad una sempre più ampia offerta di strumenti sui principali indici, valute, materie prime e titoli azionari in grado di rispondere a tutti i bisogni dei nostri clienti.”