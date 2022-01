iM Global Partner: due nuovi fondi Ucits con il partner Rba

iM Global Partner annuncia oggi il lancio di due nuovi fondi Ucits con il suo partner strategico – Richard Bernstein Advisors (Rba) di New York.

Si tratta dei fondi iMGP Global Risk-Balanced e iMGP Responsible Global Moderate. RBA, famosa società americana di asset allocation e tra i maggiori esperti USA nell’utilizzo degli ETF nelle allocazioni di portafoglio, porta così le sue competenze agli investitori europei. L'azienda gestisce una gamma di strategie di asset allocation top-down investite in ETF con un approccio look-through dei titoli sottostanti.

La società è stata fondata da Richard Bernstein, un apprezzato esperto di investimenti, che ha 40 anni di esperienza nei mercati ed è stato in precedenza il chief investment strategist di Merrill Lynch. Inserito nella Hall of Fame degli investitori istituzionali, Bernstein è anche autore di due libri sugli investimenti: "Style Investing" e "Navigate the Noise". Il team di ricerca senior di RBA ha una media di 22 anni di esperienza nel settore e alcuni di loro lavorano con Richard sin dai tempi di Merrill Lynch.

iMGP Global Risk-Balanced

Il fondo iMGP Global Risk-Balanced segue la stessa strategia di successo utilizzata da RBA negli USA* e si basa sulla filosofia di investimento attuata dal team di Bernstein dalla metà degli anni Novanta.

La principale strategia "RBA Global Risk-Balanced Moderate ETF”, ora implementata nel fondo iMGP Global Risk-Balanced, trova la sua posizione neutrale a lungo termine con il 50% di peso nelle azioni, essa può deviare di +/- 25% dei pesi delle principali asset class ,qualora il team di investimento abbia un'elevata convinzione su specifici mercati.

Questa strategia multi-asset è definita "universale" perché può investire in qualsiasi settore, capitalizzazione di mercato, durata, credito, stile o paese/regione.

RBA chiama il suo approccio all'investimento "Pactive®", perché utilizza strumenti passivi come gli ETF per avere una approccio attivo ai mercati.

iMGP Responsible Global Moderate

Il fondo iMGP Responsible Global Moderate combina il framework di asset allocation di RBA con l'integrazione dei fattori ESG negli strumenti di implementazione: almeno il 75% degli ETF in cui investe deve essere classificato come articolo 8 o 9 secondo la direttiva SFDR. Ciò posiziona il fondo stesso come articolo 8 seconda la SFDR.

La ripartizione strategica dell'asset allocation per il fondo è del 50% a reddito fisso e del 50% in azioni.

Richard Bernstein, CIO e CEO di Richard Bernstein Advisors ha commentato: “Gli investitori statunitensi hanno riscontrato che le strategie Pactive® di RBA sono estremamente vantaggiose per la diversificazione del portafoglio e la performance complessiva. Di conseguenza siamo molto entusiasti di poter ora offrire le nostre strategie a investitori non statunitensi”.

Jamie Hammond, Deputy CEO & Head of EMEA con iM Global Partner, ha dichiarato: "RBA ha un processo di asset allocation collaudato ed affidabile, proposto agli investitori dal 2010. Il nuovo fondo iMGP Global Risk-Balanced porterà questa esperienza a disposizione degli investitori EMEA, per la prima volta, in un formato UCITS. Dato il suo approccio ‘universale’, il fondo verrà inserito nella categoria Flexible Allocation di Morningstar, che ha dimostrato di essere molto popolare tra gli investitori in tutta Europa".

Philippe Uzan, CEO, CIO di iM Global Partner ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti la nuova soluzione di investimento iMGP Responsible Global Moderate, gestita da Richard Bernstein Advisors. L'universo in rapida espansione degli ETF UCITS ESG ci ha consentito di espandere l'approccio tradizionale di RBA nell'area dell'investimento responsabile".