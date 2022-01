Usa, la Fed conferma una politica più hawkish

La riunione della Fed di gennaio è prevista per questa settimana, e le attese sono quelle di una conferma alla lotta contro l’inflazione. I tempi del mantra ‘fenomeno transitorio’ sembrano ormai finiti, e pare che la banca centrale diventerà più esplicita sul ritmo del rialzo dei tassi di interesse. La divulgazione dei dettagli di bilancio invece, dovrà attendere la primavera.

«A partire dalla riunione di dicembre», dice Paolo Zanghieri, senior economist di Generali Investments, «l'economia ha continuato a migliorare, ma l'inflazione si è rivelata più ostinata e diffusa del previsto. Inoltre, all'inizio di questo mese, nel suo discorso di conferma, il presidente Powell ha affermato esplicitamente che un'inflazione persistentemente elevata potrebbe ostacolare il raggiungimento della piena occupazione. Ciò fa eco agli avvertimenti di diversi membri del Fomc, suggerendo che potrebbero essere necessari più dei tre aumenti previsti per il 2022 nella riunione di dicembre».

Le valutazioni attuali sui mercati prezzano leggermente sopra lo scenario di quattro rialzi dei tassi quest'anno, e senza un rapido calo dell'inflazione in primavera, sarà necessaria una combinazione di quattro rialzi dei tassi e l'inizio di un inasprimento quantitativo, ovvero la riduzione delle posizioni obbligazionarie. «Di conseguenza», spiega Zanghieri, «ci aspettiamo che Powell suggerisca con forza che il primo rialzo dei tassi avverrà già a marzo. Solo dati pessimi sul mercato del lavoro di gennaio e/o un inasprimento sorprendentemente rapido e consistente delle condizioni finanziarie nella prossima settimana spingerebbero la Fed a ritardare il primo aumento dei tassi. Si è ipotizzato un intervento più deciso sui tassi, ovvero un aumento di 50 bps, volto a dimostrare una forte determinazione a combattere l'inflazione. Riteniamo altamente improbabile tale scenario, poiché l'aumento dei tassi al ritmo prevedibile di 25 pb consente alla Fed la flessibilità di cui ha bisogno date le incerte prospettive economiche. Inoltre, un forte aumento dei tassi ufficiali potrebbe portare a un indesiderato inasprimento delle condizioni finanziarie».

Ulteriori informazioni su come e quanto velocemente la Fed ridurrà il suo bilancio potrebbero arrivare, ma non c’è da aspettarsi una divulgazione completa dei dettagli. A dicembre Powell ha dichiarato che l'inasprimento quantitativo inizierà prima e più rapidamente rispetto all'ultimo episodio. Cosa ribadita in seguito da diversi membri del Fomc, senza però che fosse specificato il significato di “prima e più velocemente”.

«Questo mercoledi, Powell potrebbe iniziare a discutere i possibili scenari per guidare le aspettative», dice Zanghieri. «Eppure molte domande rimarranno probabilmente senza risposta, come i limiti all'importo delle obbligazioni non reinvestite, la possibilità di vendere attività oltre a non reinvestire le obbligazioni in scadenza e come cambierà la composizione del bilancio della Fed durante il processo. Prevediamo che l'inasprimento quantitativo inizierà nel terzo trimestre, dopo due rialzi dei tassi, e quindi la riunione di maggio sarà un momento adatto per la Fed per precisare i dettagli».