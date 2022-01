Wtw: il mercato globale M&A rimarrà solido nel 2022

Per la prima volta a livello globale dal 2016, il 2021 è l’anno in cui i dealmaker hanno registrato una performance annuale positiva nell’M&A, secondo il Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) di WTW (Willis Towers Watson). In media, sulla base della performance del prezzo delle azioni, le aziende che hanno concluso operazioni M&A hanno sovraperformato dell’1,4% rispetto all’indice mondiale MSCI.

I dati raccolti in collaborazione con l’M&A Research Centre della Business School di Londra (ex Cass Business School), rivelano inoltre che l’attività globale ha raggiunto nuovi record, con 1.047 operazioni, da oltre 100 milioni di dollari ciascuna, completate nel 2021. Ciò rappresenta un incremento significativo rispetto allo scorso anno (674 operazioni) diventando il volume più alto di operazioni mai registrato dall’inizio delle nostre analisi nel 2008. In particolare in Nord America, il volume delle transazioni ha continuato ad essere alto nel 2021, con 614 operazioni concluse, quasi il doppio rispetto alle 325 del 2020. Tuttavia, i dealmaker nordamericani sono riusciti a sovraperformare con un margine molto ristretto il proprio indice regionale (+0,5%).

Nel 2021, i dealmaker dell’Asia-Pacifico hanno registrato la loro migliore performance dal 2016, sovraperformando il proprio indice regionale del 16,8%, sebbene abbiano concluso, in proporzione al 2020, un numero poco più alto di operazioni (196 nel 2021 rispetto a 173 nel 2020), in quanto un numero minore di acquisizioni in Cina ne ha abbassato il volume totale. Gli acquirenti europei hanno sovraperformato rispetto al proprio indice regionale, registrando un risultato positivo di +3,9% con 199 operazioni concluse nel 2021, e con un aumento del 25% rispetto al 2020 (155 operazioni). Nel corso degli ultimi cinque anni, gli acquirenti britannici hanno continuato a sovraperformare rispetto all’indice FTSE All-Share, registrando una performance positiva di +5,7% nel 2021.

Andrea Scaffidi, Head of Retirement Italy presso WTW, ha dichiarato: “L’espansione delle operazioni M&A nel 2021 è destinata a continuare, alimentata da grandi investimenti di capitale, forti mercati azionari, un basso livello di debito e dal fatto che le aziende vogliano rendere i propri business più ecosostenibili ricercando società target con le giuste credenziali a livello climatico. I dati relativi all’M&A provenienti dal Nord America evidenziano inoltre l’impatto che le valutazioni storicamente alte degli asset, gonfiate dalla competizione e dalla complessità crescente delle operazioni, possono avere sulla performance. Ci chiediamo se i prezzi di oggi continueranno ad essere coerenti nel corso nel tempo”.