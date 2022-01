CheBanca!, semestrale record

Il Cda di CheBanca! ha approvato la semestrale al 31 dicembre 2021 con risultati record per crescita e redditività. La masse totali crescono del 15% e superano i 34 miliardi, trainate dall’importante crescita del risparmio gestito (raccolta netta +51% a 1,3 miliardi, masse +24% a 17 miliardi) che per la prima volta si equipara ai depositi (17miliardi, +6%)

I ricavi crescono del 13% (a 195m) e le commissioni del 24% (a 75m). L’utile netto cresce del 37% (a 31m) nonostante i continui investimenti in persone, tecnologia, prodotti.

Prosegue la crescita della forza vendita: la rete conta oggi 996 professionisti (+25 nel trimestre, +100 nell’anno) e 204 punti vendita; n. 503 gestori premier (+8 nel trimestre; +36 a/a), afflussi nei 6m AUM/AUA per 0,7miliardi; n.493 consulenti finanziari (+17 nel trimestre; +64 a/a), afflussi nei 6m AUM/AUA per 0,7miliardi.

Prosegue il potenziamento dell’attività di consulenza e dell’offerta prodotti d’investimento e gestioni patrimoniali, nonché dell’innovazione digitale. Lanciata la nuova App di mobile banking.

In accelerazione l’ultimo trimestre: raccolta netta per 0,6miliardi, di cui in gestito 0,7miliardi, ricavi per 100m (+5% t/t) e utile netto per 16m (+9% t/t).