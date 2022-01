Consulenti finanziari: accesso alla garanzia del fondo di Mediocredito Centrale

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, inclusi tra i beneficiari che possono accedere alla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese (PMI) gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello sviluppo economico, hanno accesso a misure agevolate di finanziamento previste dal Decreto Liquidità e confermate in regime di sostegno transitorio dalla legge di Bilancio 2022. Le misure, destinate anche ai giovani da poco avviati – meno di tre anni – alla professione di consulenti finanziari, promuovono un’accelerazione del ricambio generazionale, favorendo potenzialmente nuovi ingressi e occupazione di giovani talenti.

La misura, presentata oggi con Mediocredito Centrale da Luigi Conte, Presidente di Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e da Paolo Molesini, Presidente di Assoreti (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti), si inserisce nell’ambito delle iniziative che Anasf e Assoreti stanno da tempo portando avanti per garantire continua crescita professionale e progresso intergenerazionale nelle Reti di consulenza. Obiettivi necessari per favorire continuità a un servizio svolto dalle Reti che ha fornito, specialmente in questo particolare momento storico, un contributo essenziale nella traduzione del risparmio in investimento, anche verso attività produttive sane del Paese, diventando punto di riferimento per quasi 5 milioni di famiglie italiane.

A beneficiare delle deroghe, introdotte dal DL Liquidità alla normativa ordinaria del Fondo, sono imprese e professionisti, inclusi i consulenti abilitati all’offerta fuori sede, anche con partita IVA da meno di tre anni. Le deroghe previste, volte ad attenuare i requisiti e gli oneri di accesso alla garanzia del Fondo, contribuiscono così a favorire il ricorso al finanziamento agevolato con una garanzia fino all’80% e, in base alla legge di Bilancio 2022, resteranno attive, con una graduale disapplicazione in linea con le disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, fino al 31 dicembre 2022.

“Anasf accoglie con soddisfazione i provvedimenti fiscali entrati in vigore con la Legge di Bilancio 2022 che rappresentano anche un ulteriore incentivo per l’ingresso di nuovi giovani nella professione, essenziali per accrescere quel bagaglio di conoscenze e competenze, sempre in divenire, che caratterizza la qualità del servizio offerto dai consulenti finanziari. L’Associazione, da sempre attiva sul fronte politico-istituzionale, ha voluto realizzare, insieme ad Assoreti, un’attività congiunta per la crescita del comparto. È importante perseguire con costanza e determinazione azioni congiunte finalizzate a promuovere agevolazioni fiscali funzionali atte a favorire il ricambio generazionale e la tutela della categoria”, ha commentato Luigi Conte, Presidente di Anasf.

“La consulenza finanziaria risponde oggi a un sistema di attese molto più articolato rispetto al passato e la domanda sociale che le viene rivolta accende i riflettori su una professione divenuta centrale per lo sviluppo dei progetti futuri del Paese. A fronte di ciò, la possibilità per i consulenti di accedere al Fondo, beneficiando oggi di un regime agevolato, rafforza l’impegno che come Assoreti stiamo da tempo portando avanti perché il modello delle Reti, che ha già dato prova della sua eccellenza, possa continuare ad evolvere rispondendo alle nuove sfide con competenza e formazione di qualità, contando anche sul talento di giovani professionisti che dimostrano sempre più interesse verso la nostra attività” ha dichiarato Paolo Molesini, Presidente di Assoreti.