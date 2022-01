Fineco, tre ingressi di peso in Lombardia

La rete Fineco si rafforza in Lombardia grazie all’ingresso di tre professionisti di grande esperienza che entrano nella struttura guidata dall’Area Manager Marco Rossi.

Roberta Albanese vanta una lunga esperienza maturata nella gestione di patrimoni di fascia alta in diverse filiali del territorio di Lecco e provincia. Lascia Intesa Sanpaolo per unirsi alla squadra del Group Manager Giovanni Molinari nell’ufficio di Lecco.

Edoardo Proverbio porta in Fineco una solida esperienza maturata in Banca Albertini, nota boutique finanziaria milanese riferimento di una selezionata clientela di fascia alta. Proverbio opererà nel Fineco Center di Corso di Porta Romana a Milano, sotto la guida del Group Manager Luca La Rosa.

Gabriele Rametta, infine, ha iniziato il suo percorso professionale in Banco BPM nel 2014, acquisendo in breve tempo il ruolo di Direttore di un’importante filiale. Base operativa di Rametta sarà l’ufficio di Piazzale Biancamano a Milano, all’interno del team guidato dal Group Manager Dario Coloru.

“Lasciare il settore bancario tradizionale per avvicinarsi al modello di business proposto da Fineco è una scelta che sarà sicuramente premiata e in grado di gratificare e valorizzare anche i Professionisti più qualificati. I tre ingressi che oggi annunciamo ne sono l’esempio perfetto: l’entusiasmo di Roberta, la dinamicità di Edoardo e l’ambizione di Gabriele, uniti alla loro grande esperienza e conoscenza del territorio, saranno un grande valore aggiunto per supportare la nostra squadra nel rispondere con innovazione, qualità e trasparenza alla crescente richiesta di consulenza” ha commentato Marco Rossi.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di € 48,8 miliardi al 31 dicembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. Nel 2021 la raccolta netta di Fineco è stata pari a € 10,7 miliardi, di cui € 7,3 miliardi di gestito.