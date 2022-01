L'Ocf sospende un consulente finanziario per 6 mesi

M. P. è stato sospeso per sei mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Mediolanum. Si legge tra l’altro nella delibera che “nel corso degli anni durante i quali [omissis] è stata sua cliente presso Banca Fideuram, l’ex consulente finanziario le ha consegnato alcuni documenti riportanti valori alterati in relazione al portafoglio al fine di celare gli «ammanchi» provocati da spese sostenute dal marito della cliente all’insaputa di quest’ultima”.