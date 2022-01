Consob approva il piano prevenzione corruzione e trasparenza

La Consob ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024.

La legge n. 190/2012, insieme al Piano Nazionale Anticorruzione e ai relativi aggiornamenti intervenuti negli anni, prescrive che il documento di programmazione delle attività in materia di anticorruzione, ossia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia adottato in ciascun anno dalla “autorità di indirizzo politico-amministrativo” dell’amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (RPCT).

Al PTPCT la normativa assegna il compito di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e le correlate azioni strategiche per il loro raggiungimento.

La Consob, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione deve quindi approvare il PTPC 2022-2024 entro il 31 marzo 2021 (l’Anac ha prorogato dal 31 gennaio al 31 marzo detto termine a causa dell’emergenza sanitaria in corso).

Il documento contiene l’illustrazione i) degli esiti del monitoraggio effettuato sull’attuazione di quanto previsto dal Piano già pubblicato; ii) delle attività svolte nel 2021; iii) di iniziative programmate per il prossimo triennio.

Il PTPCT 2022-2024 ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet della Consob nella sezione “Autorità trasparente - Altri contenuti - Corruzione”:

https://www.consob.it/web/area-pubblica/altri-contenuti-corruzione