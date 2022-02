Fideuram, Sanpaolo Invest e IWBank: nel 2021 inseriti 357 private banker

Nel 2021 sono stati inseriti 357 private banker nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IWBank. Ecco alcuni inserimenti di rilievo del mese di dicembre nella rete Fideuram: Davide Cusimano, Luca Ronconi, Andrea Mario Tognela, Silverio Fratus, Manuel Nastri e Stefano Sbarra in Lombardia, Anna Zanichelli in Emilia – Romagna, Arturo Rullo in Abruzzo, Barbara Principi nelle Marche.

Fabio Cubelli, Condirettore Generale Area di Coordinamento Affari Fideuram e Direttore Generale di Sanpaolo Invest ha così commentato: “Nel 2021 sono entrati a far parte delle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest 357 nuovi professionisti. Da tempo il nostro programma di recruiting si focalizza sia su private banker con elevata seniority, importanti patrimoni e alto livello di autonomia, sia su giovani talenti provenienti dal mondo universitario o con brevi esperienze del settore, ai quali proponiamo progetti di formazione ed avvio alla professione in Team con consulenti finanziari esperti. A tal proposito mi piace ricordare il progetto denominato “PB-Assistant” che prevede l’affiancamento ai nostri migliori Private Banker di alcuni giovani opportunamente selezionati. Da anni infatti supportiamo il lavoro in Team: un modello vincente di consulenza, attraverso il quale ciascun Private Banker decide di collaborare con altri consulenti nello sviluppo e nell’assistenza della clientela mettendo a disposizione le proprie competenze. Il 2021 è stato un anno importante in termini di raccolta, basti pensare che le tre reti dei consulenti finanziari hanno raggiunto gli 11 Mld€ di nuova raccolta - il più importante risultato di sempre. E’ fondamentale sottolineare che, mediamente, negli ultimi anni un terzo della nuova raccolta annua è riconducibile proprio ai nuovi reclutamenti”.