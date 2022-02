Hsbc Asset Management: Montanari nomina Global capability head, Etf & Indexing

HSBC Asset Management (HSBC AM) annuncia la nomina di Marco Montanari in qualità di Global Capability Head, ETF & Indexing, con decorrenza dall’11 gennaio 2022, previa approvazione da parte delle autorità competenti. Con sede a Hong Kong, Marco riporta a Guillaume Rabault, Chief Investment Officer, Quant Equities.

Nell’ambito di questo nuovo ruolo, Marco collaborerà con i team sales e investment e si occuperà di definire e sviluppare un’ampia offerta di prodotti e servizi che rifletta l’importanza strategica del segmento degli investimenti passivi per HSBC AM, in un mercato in rapida espansione.

Marco Montanari vanta un’esperienza pluriventennale nel settore. Prima di approdare in HSBC AM, ha ricoperto il ruolo di Head of Product Management Asia Pacific in DWS a Hong Kong, occupandosi dello sviluppo dei prodotti e contribuendo alla gestione strategica del mercato locale. Per 10 anni è stato Head of Passive Asset Management e, in precedenza, ha ricoperto il ruolo di Head of Fixed Income ETFs Structuring dalla sede di Londra.

In merito alla nomina, Guillaume Rabault ha dichiarato: “Dal momento che l’importanza degli investimenti passivi continua a crescere in tutto il settore, vediamo delle significative opportunità di crescita tramite l’offerta di un’ampia gamma di soluzioni passive che soddisfino le innumerevoli esigenze dei clienti”.

Xavier Baraton, Global Chief Investment Officer, ha aggiunto: “La nomina di Marco ci permetterà di accelerare l’offerta di innovative soluzioni azionarie e a reddito fisso, che uniscono ottimi rendimenti finanziari e risultati tangibili in termini di sostenibilità.”

Nel 2020 HSBC AM ha definito la sua strategia volta a riposizionare l’attività quale gestore di soluzioni core e specializzato in mercati emergenti, Asia e soluzioni alternative, mettendo in primo piano la centralità del cliente, l’eccellenza degli investimenti e gli investimenti sostenibili.