Ocf, radiato un consulente finanziario ex Banco Desio

A. C., ex consulente finanziario di Banco Desio, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “la reiterata trasmissione di informazioni non rispondenti al vero, con modalità idonee ad indurre in errore la clientela con riguardo alle proprie scelte di investimento, mediante l’utilizzo di documentazione intenzionalmente artefatta, in modo ripetuto e prolungato nel tempo e in danno di una pluralità di clienti che costituisce circostanza tale da compromettere radicalmente l’affidabilità del Sig. A. C. nei confronti della clientela e dei potenziali investitori”.