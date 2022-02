Algebris, Pirro Chief Investment Officer

Algebris Investments annuncia la nomina di Sebastiano Pirro a Chief Investment Officer con effetto dal 1° febbraio 2022. Nel suo nuovo ruolo, Sebastiano guiderà il team di investimento e si concentrerà sull'evoluzione del processo di investimento della società attraverso l’offerta di strategie liquide. Sebastiano manterrà le sue responsabilità come portfolio manager di Algebris Financial Credit Fund e Algebris IG Financial Credit Fund. Nel suo nuovo ruolo, Sebastiano Pirro riporterà a Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris.

Sebastiano è entrato in Algebris nel 2012 dopo una prima esperienza professionale maturata in JP Morgan. Nel corso degli ultimi nove anni, ha contribuito in modo significativo all'affermazione della leadership di Algebris come asset manager internazionale, con una storica specializzazione sui titoli finanziari globali.

È stato co-portfolio manager dell’Algebris Financial Credit Fund dalla sua nascita, nel 2012. Sebastiano è supportato da un team di quattro esperti specialisti del credito finanziario negli uffici di Londra e Boston, oltre al più ampio team di professionisti degli investimenti nel credito globale e azionario.

Davide Serra lascerà il ruolo di CIO del Gruppo con effetto immediato, per concentrarsi ulteriormente sulle sue responsabilità di amministratore delegato e promuovere la crescita di Algebris. Davide continuerà a fornire indicazioni a Sebastiano e al team di investimento.

Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris: "Sebastiano ha dimostrato grandi competenze nella gestione degli investimenti e capacità di leadership nel corso degli anni. Ha lavorato incessantemente per costruire e consolidare le nostre strategie di credito finanziario fin dall'inizio. Ha supervisionato l'espansione del nostro team di investimento mentre la società attraversava una fase di eccezionale crescita degli asset in gestione e di evoluzione dell’offerta di fondi. Abbiamo creato un team eccezionale e siamo ben attrezzati per cogliere nuove opportunità di sviluppo. Proprio in occasione dei nostri primi 15 anni di attività, con 21.5 miliardi di dollari di asset in gestione raggiunti, ci è sembrata la decisione naturale da prendere e il riconoscimento della crescita professionale di Sebastiano all’interno di Algebris".

Sebastiano Pirro, Chief Investment Officer di Algebris: "Sono profondamente grato ai nostri investitori e a tutto il team di Algebris per la loro fiducia e il loro sostegno nel corso di questi anni. Sono entusiasta di questa opportunità e non vedo l'ora di costruire un team ancora più forte e continuare a servire i nostri investitori e partner".

Pirro è stato un atleta di sci alpino a livello professionale, classificandosi tra i migliori 150 atleti al mondo nello Slalom Gigante e partecipando alle gare di Coppa Europa. Vive a Londra con la moglie e tre figli.