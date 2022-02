Allianz Bank, 154 nuovi professionisti nel 2021, 33 donne

Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in Italia, ha visto nel 2021 l’ingresso nella rete di ben 154 nuovi consulenti finanziari, di cui 33 professioniste donne. Prosegue quindi il trend positivo già registrato negli anni precedenti, a conferma della strategia di potenziamento della propria rete in un percorso di continua crescita e in linea con le eccellenti performance in termini di raccolta qualificata.

“Il reclutamento di nuove professioniste e nuovi professionisti, provenienti sia da banche private sia da banche reti, ha rappresentato e continuerà a rappresentare per noi un pilastro fondamentale”, ha commentato Mario Ruta, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di Allianz Bank.“ I consulenti scelgono Allianz Bank per la costante capacità innovativa e la solidità del Gruppo, oltre che per la completezza e qualità dei supporti operativi messi loro a disposizione, con modelli che puntano sulla consulenza olistica e multidisciplinare in grado di gestire le dinamiche legate alla valorizzazione e alla protezione del patrimonio del cliente nella sua interezza, e arricchiti da continui investimenti nello sviluppo professionale delle nostre risorse.”

I nuovi ingressi del 2021 sono stati registrati in tutte le aree commerciali.

In particolare, l’area capitanata da Giuseppe Ghisleni, Area Manager Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia: Monza e Brianza, Como, Lecco, Bergamo, Sondrio) ha visto l’inserimento di 44 nuovi consulenti finanziari: fra questi, Roberto Covini, Marco Zoppellari e Victoria Minurri; Marilena Usuelli, Matteo Luigi Magni; Riccardo Grossi, Emanuela Lombardo, Mario Boccucci; Davide Milanesi, Massimiliano David e Luciana Costamagna; Ermanno Negri, Andrea Chiodi, Fabio Cometti, Laura Massi, Claudio Mazzella.

Nell’area Milano e Nord Ovest Lombardia (Lodi, Pavia, Varese), guidata in questo caso dall’Area Manager Silvio Migliori, segnaliamo 28 nuovi ingressi da inizio anno. Tra questi, i consulenti private più rilevanti: Massimo Valente, Andrea Guazzi, Paola Di Luca, Antonio Tranghesi, Giovanni Povoli, Alessandro Passamonti, Fabio Cassone, Ivano Taiana, Alberto Marcotti, Alessandro Mescia e Mauro Vittorangeli.

L’area del Nord-Est, Emilia - Lombardia (Cremona, Mantova, Brescia), sotto la guida dell’Area Manager Rossano Guerri, ha dato il benvenuto a 42 nuovi professionisti: tra questi, Angelo Busetto; Gilberto Beggio e Luciano Volpato; Stefano Virgolino; Elisabetta Quintavalla; Nicola Rotondo, Fabrizio Felicori, Silvia Lugoboni.

L’area Centro-Sud ha contato un totale di 40 reclutamenti. In particolare:

17 ingressi per l’Area Manager Alessandro Baldi (Romagna, Marche, Toscana e Umbria), tra cui: Alberto Vergari, Lucia Meschini, Daniele Cerchiai, Nicola Cozzani, Valentina Magini, Marcello Testi Angiolo, Francesco Romi e Luciano Romi, Andrea Daddi, Maurizio Provvedi;

9 nuovi coordinati per l’Area Manager Domenico Lella (Lazio e Abruzzo): tra questi, Valerio Tedeschi, Isabella Gaiotto, Andrea Marzoli, Maurizio Pisoni, Davide Tinto, Leonardo Lucarini e Stefano Sordini;

reclutati 14 nuovi consulenti finanziari anche nell’area Sud, Isole e Basso Lazio, guidata dall’Area Manager Francesco Camaiani: fra questi, Mauro Cutuli, Angelo Lojacono, Paolo Marotta, Gianluca Nicoletti, Ciro Irace, Sergio Russo.