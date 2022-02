Le banche centrali che non rispondono ai “perché?”

Il tallone d’Achille delle stime: l’incertezza. A gennaio 2021 gli analisti di Wall Street prevedevano una inflazione media negli Stati Uniti del 2.1% per il 2022. La previsione attuale è 4.8%. Un errore di previsione assolutamente tollerabile nelle scienze scienze sociali, meno in quelle naturali, che hanno peraltro il coraggio di chiedersi perché, cercare di capire, migliorare il modello, cambiare lo strumento. Nelle scienze sociali, invece, razionalità e ideologia danno vita a un intreccio di interessi, tanto pericoloso quanto ipocrita.

«Ray Bradbury nella distopia di Fahrenheit 451 scriveva: “Se nascondi la tua ignoranza, nessuno ti biasimerà e non imparerai mai”. Le banche centrali che per decenni hanno inondato il sistema bancario di liquidità, ora si trovano finalmente in un regime di inflazione in aumento», commenta Alessandro Tentori, cio Axa Im Italia (nella foto a lato). «C’è stupore nei salotti di Washington, c’è incertezza sulle cause in quelli di Sonnenmannstrasse, c’è perplessità sulla durata a Threadneedle Street. Ma perché proprio ora che la crescita è in ripresa? Perché per una volta la politica fiscale e quella monetaria si sono messe d’accordo sulla ricetta anti-Covid. Per una volta hanno deciso di sostenere sia il sistema finanziario – spina dorsale delle economie – come anche le famiglie e le imprese. E lo hanno fatto in maniera diretta, senza il filtro delle banche e senza quella imbarazzante narrazione di austerità di Lagardiana memoria che faceva da paradossale sipario alla crisi del debito sovrano di dieci anni fa. Sotto questo punto di vista, il grande Milton Friedman è più attuale che mai: per anni noi economisti ci siamo chiesti perché l’inflazione stentasse a riprendersi, nonostante la strategia di iper-liquidità e di tassi negativi. A mio avviso, la risposta sta nell’oggetto della nostra analisi, cioè guardavamo alla liquidità e alla massa monetaria nel sistema bancario, non a quella nelle tasche di Mario Rossi (non me ne voglia l’immancabile omonimo)».

Le risposte dell’esperto, però, finiscono qui. È anche lui spettatore di qualcosa che cambia troppo velocemente e che è impossibile prevedere. Finiscono le risposte, ma non le domande: «I prezzi delle materie prime sono aumentati in media del 10% da inizio anno, il che equivale a +54% negli ultimi dodici mesi, periodo di riferimento per il calcolo degli effetti sull’inflazione. Perché dovrebbe scendere l’inflazione?», chiede. E ancora: «In Italia i prezzi al produttore sono aumentati del 27.8% su base annua, mentre la variazione dei prezzi al consumo è stata +4.2% a dicembre. Questa enorme forchetta tra PPI e CPI si osserva in tutte le economie cosiddette “avanzate”. Perché dovrebbe scendere l’inflazione?».

Domande a cui tutti evitano di rispondere, forse per ignavia, forse per imbarazzo, forse per non ammettere di non sapere. «Non si osserva un calo significativo delle pressioni sul lato dell’offerta, i cosiddetti “colli di bottiglia”», continua Tentori. «Invito a consultare il sito della Fed di New York per un approfondimento del tema. Perché dovrebbe scendere l’inflazione?». E ancora: «Il mercato del lavoro è ormai in piena occupazione con evidenti carenze di forza lavoro in diversi settori dell’economia. È lecito pertanto attendersi una accelerazione dei salari medi. Perché dovrebbe scendere l’inflazione?». Molte domande, nessuna risposta.