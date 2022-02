S&P: bond attesi in calo del 2% nel 2022

Dopo un'ottima performance nel quarto trimestre, le emissioni obbligazionarie globali hanno chiuso il 2021 con un aumento del 5,6% rispetto al totale del 2020, attestandosi a 9.000 miliardi di dollari. È quanto emerge dal report di S&P Global Ratings sull’andamento delle emissioni obbligazionarie a livello globale, “Global Financing Conditions: bond issuance looks set to contract 2% this year as monetary policy tightens”, (Condizioni globali di finanziamento: l'emissione di obbligazioni sembra destinata a contrarsi del 2% quest'anno a causa della stretta della politica monetaria). S&P prevede che le emissioni obbligazionarie globali si ridurranno appunto del 2% nel 2022, in linea con un ritorno all’attività economica pre-pandemica, sebbene i rischi influiscano negativamente. Il rischio principale alle previsioni di S&P è che la Fed risponda in modo troppo aggressivo all’incremento dell’inflazione, con conseguenti picchi dei tassi d’interesse, un congelamento del mercato o un calo dell’attività economica e dei profitti. Eventuali elezioni politiche a livello globale, l’evoluzione della pandemia e i rischi geopolitici rappresentano ulteriori elementi di incertezza.