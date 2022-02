Hsbc Asset Management lancia l’Etf sui semiconduttori

Hsbc Asset Management annuncia che, a partire da oggi, l’Etf Hsbc Nasdaq Global Semiconductor Ucits sarà quotato su Borsa Italiana.

Il fondo mira a replicare la performance dell’indice Nasdaq Global Semiconductor, composto delle più importanti 80 società attive nel settore dei semiconduttori a livello mondiale. Questo comprenderà società che offrono semiconduttori ai settori automotive, comunicazioni wireless, informatica e beni di consumo. Investirà nei membri dell’indice, prevalentemente nelle stesse percentuali con cui sono inclusi nello stesso.

Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF Sales, Hsbc AM, ha dichiarato: “I semiconduttori hanno un ruolo chiave nello sviluppo di molte industrie basate sulla tecnologia e si stima che saranno fondamentali anche nella transizione verso un mondo a zero emissioni nette, dal momento che favoriranno l’utilizzo delle tecnologie verdi. A nostro avviso l’aggiunta di questo nuovo ETF all’interno della suite di prodotti tecnologici riflette un trend secolare di lunga durata alla base della rivoluzione digitale”.

Cameron Lilja, Vice President, Head of Index Research & Development, Nasdaq, ha aggiunto: “I semiconduttori sono indispensabili in molti aspetti della società moderna, soprattutto nelle tecnologie emergenti. Facendo leva sui nostri indici trasparenti e basati su delle regole ben precise, siamo lieti di collaborare con HSBC Asset Management, offrendo prodotti d’investimento che consentono agli investitori di ottenere un’esposizione significativa alle aziende innovative che stanno ridisegnando l’economia mondiale”.

A dicembre 2021, a seguito della forte crescita della gamma di ETF, indici e fondi sistematici dell’azienda, HSBC AM ha riunito tutti i suoi fondi passivi, mandati e soluzioni sotto un unico cappello, ETF & Indexing. Tale crescita è stata accelerata dal lancio di nuove strategie per rispondere alla sempre maggiore domanda di soluzioni specifiche da parte degli investitori, tra cui ETF a reddito fisso sostenibili, il primo ETF europeo che traccia l’indice Hang Seng Tech e una gamma di ETF azionari sostenibili e allineati agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.