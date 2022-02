Mediolanum compie 40 anniIl messaggio di M. Doris ai clienti

Un anniversario molto importante per il gruppo Mediolanum che festeggia i suoi primi 40 anni. A ricordarlo sul sito www.bancamediolanum.it è proprio l'ad Massimo Doris con un messaggio che parte dal contributo del grande Ennio Doris. "Sono già passati 40 anni da quando mio padre, Ennio Doris, ha fondato il nostro Gruppo. Anni in cui abbiamo fatto del nostro meglio per tenervi sempre al centro delle nostre attenzioni e al centro di un progetto innovativo che aveva l’obiettivo di cambiare radicalmente il rapporto tra banca e cliente, rendendo le persone le vere protagoniste delle nostre scelte. Sono stati anni in cui avete potuto costruire il vostro futuro affiancati dalla consulenza dei nostri Family Banker e dai servizi di un nuovo modello di banca di cui siamo stati pionieri. Soprattutto ci siamo impegnati per essere una realtà sulla quale potevate contare sempre, anche durante momenti difficili come nel caso della crisi Lehman Brothers. E come in questo periodo di pandemia, che speriamo stia per finire".

"Sono stati anni di crescita, di consapevolezza, di ottimismo e di speranza nel domani che, pensiamo, porteranno anche ad un mondo ed un pianeta migliore", conclude Doris. Noi ci impegneremo per essere al vostro fianco, migliorando sempre. Ci auguriamo che i prossimi anni per voi siano esaltanti. Come sono stati i nostri primi 40 anni che abbiamo trascorso insieme".