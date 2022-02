Nel 2021 più che raddoppiati i finanziamenti fintech alle Pmi

Secondo l’analisi condotta da ItaliaFintech, associazione Italiana che raggruppa gli operatori del Fintech in Italia, durante il periodo di pandemia non solo la crescita del lending non si è fermata ma al contrario si è rivelato una fonte rilevante di finanziamento alternativo e ripartenza per numerose PMI dimostrandosi un segmento determinante per far fronte alla necessità di liquidità delle aziende creando un forte impatto sull’economia reale fornendo nuove opportunità di crescita e ripartenza.

Nel corso del 2021 ItaliaFintech ha registrato un aumento dei finanziamenti erogati significativo per volumi erogati pari a 3,7 miliardi di euro, importi più che raddoppiati rispetto ai 1,8 miliardi di crediti erogati nel 2020. L’incremento del settore è confermato inoltre dall’aumento del numero di imprese finanziate che passa da 5.970 imprese nel 2020 a 12.278 nel 2021 facendo ben sperare in un ulteriore trend di crescita per il 2022.

A guidare ItaliaFintech per il biennio 2022/2023 sarà Sergio Zocchi nominato Presidente di ItaliaFintech. Zocchi, tra i fondatori dell’associazione è inoltre CEO di October Italy piattaforma europea di finanziamento online che permette alle PMI di ottenere finanziamenti direttamente da investitori individuali e istituzionali senza utilizzare come tramite le banche.

“Nel 2021 il FinTech ha messo nuovamente a segno risultati importanti, anche come canale di innovazione del sistema. – dichiara Sergio Zocchi, Presidente ItaliaFintech - Le ambizioni degli operatori del settore, riuniti attorno all’associazione ItaliaFintech, sono per il prossimo futuro ancora più elevate. L’innovazione tecnologica, destinata a permeare tutto l’ambito finanziario, nel nostro paese ha ancora enormi spazi di crescita. Questo è il momento giusto per imprimere un ulteriore cambio di marcia, per contribuire all’innovazione, alla digitalizzazione ed alla competitività del Paese a livello internazionale.”

Nominati anche quattro Vicepresidenti, scelti in rappresentanza di settori fondamentali del Fintech, che forniranno una visione strategica volta ad ampliare il raggio di azione dell’Associazione:

Barbara Avalle, COO di Doorway;

Matteo Tarroni, Co-fondatore e CEO di Workinvoice;

Alessandro Longoni, riconfermato Vicepresidente, Head of Fintech District;

Donato Vadruccio, riconfermato Vicepresidente, Founder e CEO di Paydo