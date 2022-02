eToro aggiunge nuovi token alla sua offerta cripto

eToro, rete social di investimento, ha annunciato oggi l’aggiunta di nuovi cripto-asset alla sua offerta. Fetch.ai (FET), Ren (REN), Synthetix (SNX) e, da oggi, Ankr (ANKR), Bancor (BNT), dYdX (DYDX) e 0x (ZRX) sono ora disponibili sulla piattaforma, portando così il numero di cripto-asset presenti a 49(2,3).

Fetch.ai (FET) è un protocollo blockchain che si concentra sull'intelligenza artificiale (AI) e sulla costruzione di una rete di machine learning ad accesso aperto. Il progetto ambisce a costruire infrastrutture automatizzate intelligenti per l'economia digitale, con un focus sulla decentralizzazione dei processi. La tecnologia aiuta gli utenti ad automatizzare una serie di compiti nella DeFi, come il ritiro di liquidità da exchange decentralizzati come Uniswap. I possessori del token possono votare modifiche al sistema e usarlo per alimentare i propri programmi Fetch.

Ren (REN) è nato per facilitare l’interoperabilità nella finanza decentralizzata, collegando trader e applicazioni DeFi attraverso le blockchain. Le transazioni REN sono eseguite privatamente avvalendosi di una rete di computer che prende il nome di DarkNodes. I token REN sono utilizzati per alimentare la rete e sono necessari per chi esegue e mantiene la rete attraverso un DarkNode.

Synthetic (SNX), è una piattaforma che permette agli utenti di creare i propri asset sintetici (Synth) tramite blockchain per una serie di asset (valute, azioni, materie prime e criptovalute). Tali asset sintetici replicheranno l’andamento del sottostante. Gli investitori possono utilizzare SNX per prezzare gli oracoli (ovvero le terze parti che mettono in collegamento la blockchain con il mondo esterno) consentendo così di stabilire la partecipazione, l'acquisto e i guadagni di un Synth.

Ankr (ANKR) è un fornitore di infrastrutture Web 3.0, che offre una rete globale distribuita di nodi per l'accesso multi-catena attraverso più di 40 blockchain. Permette agli investitori di puntare i loro asset ottenendo liquidità. Gli investitori ANKR possono partecipare all'alimentazione e al voto delle applicazioni che utilizzano il sistema software ANKR.

Bancor (BNT) è un protocollo blockchain che permette agli utenti di scambiare criptovalute direttamente, senza la necessità di una piattaforma di scambio di terze parti. BNT è stato il primo "market maker" sulla blockchain di Ethereum. Ha una serie di altri vantaggi, tra cui l'assicurazione contro le perdite temporanee subite dai fornitori di liquidità sui market maker automatizzati. Gli investitori nel token BNT guadagnano ricavi da una percentuale delle commissioni di transazione pagate dagli utenti dello scambio.

dYdX (DYDX) è una piattaforma di trading decentralizzata costruita sulla rete Ethereum. La piattaforma è alimentata dal token DYDX, che offre ai possessori sconti sulle commissioni e la possibilità di puntare per guadagnare premi e partecipare alla governance.

Infine, 0x (ZRX) è stato tra i primi exchange decentralizzati sulla blockchain Ethereum. Ora consente l’aggregazione di liquidità tra market maker automatizzati e altri smart contract, facilitando lo scambio di token sulla blockchain Ethereum e sulla sidechain Polygon. Il token ZRX facilita il voto e i processi decisionali nella comunità 0x.

"Nonostante un inizio anno difficile per le cripto, sempre più investitori, sia retail che istituzionali, entrano in questo mercato. Secondo il più recente sondaggio sul Polso degli investitori retail (Retail Investor Beat) di eToro, il 26% degli investitori globali sta pianificando di aggiungere cripto al proprio portafoglio quest'anno", ha detto Tomer Niv, direttore Global Crypto Solutions di eToro. "eToro continuerà ad espandere la sua offerta di criptovalute per consentire agli utenti di diversificare i loro portafogli con una vasta gamma di cripto-asset".