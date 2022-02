Gruppo Ing in crescita a livello globale e in Italia

Il gruppo Ing ha fatto registrare un utile netto nel quarto trimestre 2021 pari a 945 milioni di euro; l’utile netto in tutto il 2021 è pari a 4,77 miliardi. L’utile ante imposte del quarto trimestre 2021 è pari a 1,33 miliardi; l’utile ante imposte del 2021 è cresciuto del 78%.

Forte crescita nei ricavi da commissione del 17% nel 2021, margine di interesse resiliente.

Crescita netta dei prestiti pari a 13,4 miliardi di euro nel quarto trimestre 2021 e di 30,6 miliardi nel 2021; crescita netta dei depositi pari a -2,1 miliardi nel quarto trimestre e a 10,3 miliardi nel 2021.

In Italia Ing ha registrato un 2021 positivo su entrambi i fronti di business, Retail e Wholesale, confermando il proprio obiettivo di essere tra le banche digitali leader di mercato e il proprio costante impegno a sostegno dell’economia italiana.

La branch italiana al 31 dicembre 2021 conta su un totale di 12,4 miliardi di euro di impieghi, 14,1 miliardi di raccolta diretta, 3,1 miliardi di raccolta indiretta, 5,3 miliardi di garanzie e impegni e 1.203.000 clienti.

In particolare nel 2021 segnaliamo la significativa crescita nelle masse gestite in ambito investimenti Retail e il costante impegno nei finanziamenti ed emissioni obbligazionarie sostenibili nell’area Wholesale.

Tra le novità per i clienti Retail, si evidenziano il rafforzamento della rete di consulenti finanziari, che conta su 131 professionisti, e l’offerta di nuovi fondi Esg. Nel Wholesale si segnala l’introduzione dei “Sustainable Linked Loans”, il cui pricing è collegato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità da parte della società finanziata.

Rilevanti sono anche l’evoluzione sempre più decisa della banca Retail verso un modello cashless, con crescita significativa nei pagamenti digitali e diminuzione nell’uso di contante da parte dei clienti, così come il costante e rinnovato impegno di ING nella sensibilizzazione in ambito cybersecurity.

Smart Working super-flessibile e Agile Way of Working completano il quadro del 2021 di Ing in Italia dal punto di vista organizzativo.