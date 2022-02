Banca Lombard Odier & Co Sa, la società di gestione patrimoniale con sede a Ginevra, ha ampliato la sua piattaforma di fondi PrivilEdge con il lancio di una nuova strategia incentrata sul settore immobiliare statunitense. Il nuovo prodotto, offerto in collaborazione con Security Capital, fornisce agli investitori i vantaggi della diversificazione tramite un’esposizione al mercato degli strumenti quotati di immobili ad uso commerciale, principalmente negli Stati Uniti.

PrivilEdge – Security Capital US Real Estate (il “Fondo”) mira a generare rendimenti a lungo termine in linea con quelli degli strumenti immobiliari quotati negli Stati Uniti. Investe in un portafoglio diversificato di 70-120 titoli, comprese azioni e obbligazioni, emessi da società immobiliari, real estate investment trust (REIT) chiusi e società di promozione immobiliare. Il Fondo applica un approccio di ricerca fondamentale bottom-up e detiene un portafoglio core, liquido e trasparente di titoli immobiliari a bassa leva. L’obiettivo è anche quello di generare valore tramite la selezione dei titoli attiva e l’assunzione di posizioni attive a livello di tranche di capitale, ottimizzate in base alle opportunità di rendimento relativo, ai flussi di cassa attuali e futuri e al rischio.

Con un track record di oltre 20 anni, Security Capital investe in un universo immobiliare dinamico e liquido del valore complessivo di 1600 miliardi di dollari che riflette una sezione rappresentativa degli attivi e delle piattaforme operative di più alta qualità degli Stati Uniti.

Stéphane Monier, chief investment officer della banca privata Lombard Odier, ha commentato: “In un contesto che favorisce la gestione attiva degli investimenti, la collaborazione con Security Capital offre ai nostri clienti competenze approfondite e una vasta esperienza d’investimento nel mercato degli strumenti immobiliari statunitensi quotati. Questo nuovo Fondo amplia la nostra piattaforma PrivilEdge di soluzioni d’investimento diversificate, mentre continuiamo a lavorare con gestori innovativi di qualità elevata, specializzati in molteplici aree per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti”.

Anthony R. Manno Jr, managing director, ceo e cio di Security Capital, ha dichiarato: “Il mercato degli strumenti immobiliari statunitensi quotati è uno dei più grandi e liquidi del mondo e fornisce un accesso trasparente, flessibile e a bassa leva a immobili di alta qualità in 12 settori e sottosettori. L’attuale contesto di mercato favorisce un investimento nel Fondo in un’ottica di lungo termine, insieme ai livelli dei rendimenti e dal potenziale di copertura dell’inflazione. Grazie alla nostra capacità di investire attivamente in azioni e obbligazioni emesse da Reit, il Fondo è ben posizionato1 per generare redditi stabili e regolari e produrre rendimenti ponderati per il rischio competitivi. Siamo molto lieti di collaborare con Lombard Odier per offrire ai suoi clienti accesso a questo segmento di mercato”.