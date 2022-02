Il piano di reclutamento della rete dei Consulenti Finanziari CheBanca! prosegue a ritmo serrato: con i nuovi ingressi dell’ultimo bimestre la rete guidata dal direttore centrale Duccio Marconi supera quota 500 professionisti, rafforzando la propria capillarità sul territorio.

Nuovi professionisti per il Centro Italia: in Abruzzo entrano a Chieti, Barbara Biolchini e Antonio di Dalmazi, entrambi provenienti da Banca Generali, mentre nelle Marche entra Juri Ciuffoli rafforzando la squadra di Pesaro.

Cresce anche la squadra in Umbria con tre nuovi professionisti: a Perugia, Simonetta Simona Scateni da Credem, Daniele Canolla da Allianz Bank e Manolo Proietti dal Banco di Desio.

Nel Lazio, a Roma, fa il suo ingresso Francesca Distante proveniente da Banca Intesa, mentre a Frascati arriva Cosimo Rubino (ex BNL).

Passando al Nord Italia. In Lombardia, entrano a Milano Ludovica Franci e Massimiliano Feltrin da Crédit Agricole.

In Veneto entra a Verona Mirko Ferrari, ex Banco BPM, mentre in Emilia Romagna, a Ferrara, fa il suo ingresso Alfredo Calura (ex IWBank).

Cresce inoltre la squadra del Piemonte con l’ingresso di Franco Motto (ex Invest Banca) a Biella e di Martina Gianotti a Ivrea.

Si rafforza anche il Sud: in Sicilia, a Palermo, entra Fabio Melidone (ex Credem) mentre in Campania fanno il loro ingresso: Claudia Cimmino a Napoli e Fabrio Cirillo a Salerno.