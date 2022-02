Xtrackers (Dws) quota su Borsa Italiana un Etf Esg sui titoli governativi globali

Xtrackers, provider Etf di Dws, ha quotato sulla Borsa Italiana, anche nella versione Euro Hedged, un Etf Esg dedicato ai titoli di stato globali. L’indice benchmark si basa su una valutazione omnicomprensiva di tutti gli aspetti Esg dei paesi emittenti e su un quadro di ponderazione sviluppato da Ftse Russell. La metodologia mira a fornire un significativo orientamento alla sostenibilità utilizzando 41 indicatori Esg ed un set di dati esterni ampiamente riconosciuti.

Il fondo, già quotato sui listini di Francoforte e Londra, fa infatti riferimento all’indice FTSE ESG Select World Government Bond - DM (FTSE ESG Select WGBIDM). L'indice utilizza il quadro ESG stabilito da FTSE Russell per le obbligazioni sovrane con inclinazioni ESG ancora più rigorose per sovrappesare i paesi con prestazioni ESG più elevate e sottopesare quelli con prestazioni ESG inferiori. Sono inoltre esclusi dal benchmark i paesi che in merito al profilo di sostenibilità si trovano al di sotto del 10° percentile, e quelli non considerati "liberi" da Freedom House (vedi Note agli editori).

I punteggi derivano dalla valutazione della performance di ciascun paese sviluppato nell’ambito dei tre pilastri ESG (ciascuno con più sotto-indicatori):

Performance ambientale: considerano l'energia, il clima e le risorse naturali

Performance sociale: considerano disuguaglianza, occupazione, capitale umano, salute e benessere sociale

Performance di governance: considerano la corruzione, l'efficacia del governo, la stabilità politica, la qualità della regolamentazione e dello stato di diritto.

"Il nuovo Xtrackers ESG Global Government Bond ETF mira a fornire solide caratteristiche ESG, pur mantenendo interessanti metriche di performance risk-adjusted. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione del mercato un’analisi approfondita che consenta di realizzare un’esposizione ESG ancor più intelligente e diversificata", ha dichiarato Simon Klein, DWS Global Head of Passive Sales. "Con questa aggiunta alla nostra suite di ETF, gli investitori hanno ora una gamma diversificata di Xtrackers ESG che possono utilizzare, per assumere posizioni sia in azioni che nel reddito fisso".