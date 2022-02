Fineco, nuovo ingresso in Campania

La rete Fineco si amplia in Campania con l’arrivo di un nuovo consulente finanziario. L’Area Manager Roberto Creddo accoglie Carmine Demetrio Abbatemarco, che opererà nella squadra del Group Manager Maurizio Ciampi a Sala Consilina, cittadina al confine tra Campania e Basilicata.

Abbatemarco ha alle spalle due esperienze professionali di rilievo. La prima in ambito bancario, trascorrendo quasi vent’anni nella BCC di Sassano fino a ricoprire il ruolo di direttore di filiale. La seconda in ambito aziendale, durata oltre dieci anni, durante i quali è diventato responsabile amministrazione e finanza. Ha infine scelto di iscriversi all’Albo OCF e di unirsi a Fineco per proseguire il proprio percorso di crescita professionale.

“Le esperienze lavorative pregresse hanno permesso a Carmine di raggiungere importanti obiettivi e sviluppare una profonda conoscenza del nostro territorio. Siamo felici che oggi abbia scelto di guardare al futuro con Fineco. Grazie a un modello di business che fa di trasparenza, qualità del servizio e innovazione tecnologica i propri pilastri fondanti, possiamo offrire ai colleghi tutti gli strumenti necessari a coltivare relazioni durature e proficue con i clienti, oltre a formazione e supporto continuo per lo sviluppo delle loro competenze e della loro attività” commenta Roberto Creddo.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di 48,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. Nel 2021 la raccolta netta di Fineco è stata pari a 10,7 miliardi, di cui 7,3 miliardi di gestito.