Banca Widiba, otto nuovi ingressi nel mese di gennaio

Banca Widiba accelera il passo sul reclutamento, con otto nuovi ingressi in sei diverse regioni nel mese di gennaio. La Rete guidata da Nicola Viscanti si era già distinta nell’ultima parte del 2021 quando, grazie alla collaborazione del responsabile del recruiting Marco Ferrari, aveva accolto dieci nuovi consulenti nel solo mese di dicembre.

Nell’area di Giovanni Mazzeo, Area Manager per Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e Marche, gli ingressi sono tre, con diversi profili professionali.

Nelle Marche nord, area coordinata dalla District Manager Barbara Strapazzini, fa il suo ingresso Rita Corraducci, che proviene da Banca Intesa e opererà nel Centro Finanziario di Pesaro.

A Treviso, il consulente finanziario Mauro Avona, professionista con esperienza trentennale nella consulenza finanziaria proveniente da Valori e Finanza SIM, entra nel gruppo del District Manager Stefano Da Rin.

A Trento, inizia il suo percorso da consulente finanziario Francesco Antonacci, proveniente da Alleanza Assicurazioni, che entra a far parte del gruppo guidato dal District Manager Carmelo Barbiero.

Nell’Area di Gianni Tariciotti che coordina Lazio, Abruzzo, Umbria e Sardegna, e del District Manager Fabrizio Gasparrini, entra a Pescara Stefano Guerra, proveniente da FINECO.

Nell’Area di Fernando Valletta che comprende Campania, Basilicata e Calabria, si aggiungono tre nuovi ingressi. Su Napoli, Giovanni Tolino, professionista con oltre venticinque anni di esperienza nel settore bancario proveniente da BNL LB, entra a far parte della struttura coordinata dal District Manager Alessandro Caserta; su Nocera Inferiore, nella struttura guidata dal District Manager Enzo Bove, si uniscono alla squadra Concettina Rinaldi e Gaetano De Rosa, ex IW Bank.

L’ottavo ingresso è quello del consulente finanziario senior Andrea di Cristofaro, che vanta oltre 30 anni di esperienza ed entra a far parte del team dell’Area Manager Paolo Campagnucci, che coordina Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Toscana.

Marco Ferrari, National Recruiting Manager di Banca Widiba, commenta: “Sono orgoglioso dell’alto numero di consulenti che Banca Widiba è stata in grado di reclutare nel primo mese del 2022, a seguito di un dicembre intenso. Questo risultato è una forte spinta verso gli obiettivi che ci siamo prefissati per l’anno nuovo, oltre che un segno tangibile dell’attrattività della Banca, che è sempre più vivace grazie all’offerta di strumenti tecnologicamente all’avanguardia e all’architettura aperta, in aggiunta ai valori primari di centralità del cliente e di reale attenzione alle persone.”