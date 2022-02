Bce meno accomodante, ma non c’è da preoccuparsi

La ferma linea di Christine Lagarde nella politica accomodante della Bce, dopo molto tempo, ha vacillato. Durante la riunione del 3 febbraio infatti, la Banca centrale europea ha lasciato intendere un rialzo dei tassi di interesse, che il mercato ha già prezzato in almeno 50 punti base nel corso del 2022. Si sospetta, dietro questa decisione, una spinta da parte dei Paesi nordici per l’irrigidimento della politica della Bce.

«In ogni caso, in un contesto di crescita come quello attuale, con le società che stanno riportando utili molto forti per il 2021, un aumento dei tassi di questa entità è assolutamente controllabile da parte del mercato azionario europeo, che può ancora contare su stimoli fiscali importanti, legati alla messa a terra del Recovery fund», Andrea Scauri, gestore azionario Italia ed Europa di Lemanik (nella foto a lato). «Mentre gli Usa, al contrario, hanno già beneficiato degli importanti incentivi fiscali generati negli ultimi due anni. Quindi la Bce seguirà la Fed nel ritoccare i tassi di interesse, anche se con un ritmo probabilmente meno forte: bisognerà quindi verificare se la domanda continuerà a essere sostenuta per far crescere gli utili nel 2022».

«Alla luce di questa situazione», prosegue il gestore, «abbiamo venduto tutta la componente industriale growth del nostro portafoglio azionario e ci siamo riposizionati in maniera decisa sulla componente value, che si traduce principalmente in banche, assicurazioni e materie prime, che in un mercato ancora molto volatile dovrebbero vedere una revisione dei multipli, legata alle aspettative di risalita dei tassi di interesse, sovraperformando i titoli growth».

La volatilità sarà dunque quest’anno nettamente più alta rispetto al 2021, ma secondo Scauri attraverso le rotazioni settoriali e gli opportuni aggiustamenti di portafoglio sarà possibile trovare quelle opportunità in grado di beneficiare ancora di un bull market europeo.

«Restano due elementi di criticità», conclude il gestore. «Da un lato, il tema geopolitco legato alle tensioni tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina, che in caso di escalation colpirà soprattutto l’Europa, e, dall’altro lato, il possibile ulteriore de-rating dei titoli tecnologici, che, trattando a multipli molto elevati, sono più esposti all’irripidimento della curva dei tassi, come sta avvenendo negli Usa con il Treasury».