GraniteShares lancia su Borsa Italiana la prima gamma di Etp a leva su singoli titoli italiani

GraniteShares, emittente globale di Exchange Traded Products con oltre 1,6 miliardi di dollari in gestione, conferma il suo focus sul mercato italiano quotando 17 nuovi ETP su Borsa Italiana. All'interno di questo range, la società propone un vero e proprio unicum per il mercato ETP del nostro Paese, 8 ETP che offrono per la prima volta esposizioni long (+ 3x) e short (-3x) a leva giornaliera su 4 titoli italiani che da sempre suscitano interesse da parte di investitori nazionali ed esteri: UniCredit, Intesa, Enel ed Eni.

Gli altri 9 ETP quotati tracciano una gamma diversificata di titoli azionari internazionali, comprese le società tecnologiche Spotify e Zoom, e il leader cinese dell'e-commerce Alibaba. Un ulteriore elemento di innovazione è la possibilità di investire nel mondo delle criptovalute attraverso ETP con leva che tracciano Coinbase e Microstrategy.

Questi prodotti sono progettati per amplificare il rendimento giornaliero di un titolo sottostante, consentendo agli investitori sofisticati di esprimere le proprie convinzioni rialziste o ribassiste su una specifica società. Questi ETP vengono scambiati su Borsa Italiana durante il normale orario, con i market maker che supportano continuamente la liquidità.

William Rhind, co-fondatore e CEO di GraniteShares ha commentato: «Abbiamo deciso di entrare in questo mercato promettente lanciando una serie di ETP innovativi che consentono agli investitori italiani di assumere posizioni high conviction in titoli locali ben consolidati. Sono molteplici le variabili – a livello sia macro che micro – che evidenziano l’enorme potenziale di crescita del mercato italiano, e noi puntiamo a farne parte non solo in termini di client-base, ma anche includendo titoli di società italiane nella nostra gamma di soluzioni di investimento. In futuro puntiamo ad ampliare questo specifico segmento di prodotti, consentendo agli investitori di costruire veri e propri portafogli high conviction basati su titoli italiani.»