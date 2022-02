Nasce la Dld Capital Scf

Vede la luce, con l’scrizione all’Albo tenuto da Ocf, Dld Capital Scf, la Società fondata da Edoardo Fusco Femiano, romano di nascita con un background di oltre 15 anni di esperienza nel settore della consulenza e del risparmio gestito. La Società di Consulenza Finanziaria può quindi aprire le porte della sua sede ai Parioli, uno dei quartieri più prestigiosi di Roma.

Dld Capital Scf, nata con l’ambizione di portare i più moderni protocolli di analisi quantitativa nel campo della consulenza finanziaria italiana, mira a soddisfare le necessità di quella fascia alta del private banking che ricerca una maggiore personalizzazione del servizio ed un consulenza che abbia la gestione attiva del rischio alla base delle proprie raccomandazioni.

La logica quantitativa si ritrova nella sua denominazione sociale ed in particolare nell’acronimo Dld (Data, Logic, Discipline), dove sono chiaramente indicati i tre principi cardine su cui poggia l’attività rivolta tanto ad investitori individuali che istituzionali: il rigore analitico, la logica e la disciplina.

L’obiettivo della SCF è quello di ridurre i costi e le inefficienze che storicamente gravano sul cliente, di strutturare portafogli statisticamente più robusti e di implementare specifici protocolli di asset allocation dinamica, volti a ridurre l’esposizione al rischio nelle fasi di mercato caratterizzate da maggior fragilità.

DLD Capital SCF formula raccomandazioni d’investimento sulla base di modelli quantitativi sviluppati internamente. Edoardo Fusco Femiano, laureato presso l'Università Bocconi di Milano, vanta una lunga esperienza come docente in materie finanziarie e ha ha conseguito diverse certificazioni internazionali (CAIA - Chartered Alternative Investment Analyst, CIIA - Certified International Investment Analyst, CFTe - Certified Financial Technician e PRM - Professional Risk Manager).

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Analista, Portfolio Manager e Risk Manager presso primarie istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, quali: eToro, IOR-Banca Vaticana, Comune di Roma, Capitalia Asset Management SGR, SACE Spa e Citigroup CIB.