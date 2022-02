Amundi, forte incremento degli utili nel 2021

Il consiglio di amministrazione di Amundi, presieduto da Yves Perrier, si è riunito l’8 febbraio 2022 per approvare il bilancio 2021 del quarto trimestre e dell’intero esercizio 2021. Nel 2021 i flussi netti sono stati pari a +60,2 miliardi di euro alimentati da afflussi record nelle attività a medio-lungo termine (+75,5 miliardi di euro, in particolare nella gestione attiva), una forte attività nel segmento retail (+43,5 miliardi di euro), uno sviluppo continuo di joint venture (+11,4 miliardi di euro). Nel quarto trimestre la raccolta netta è pari a +65,6 miliardi di euro, guidata dalle attività a medio-lungo termine, dal segmento retail, da una ripresa dei prodotti di tesoreria, e dalle joint venture. Utile netto rettificato pari a 328 milioni di euro, in crescita del +13,9% rispetto al quarto trimestre 2020.

Yves Perrier, Presidente, ha commentato: "Facendo leva su iniziative in linea con i nostri obiettivi strategici e identificando i fattori di crescita, Amundi è riuscita ad amplificare la sua traiettoria di crescita profittevole nel 2021: creazione di una controllata in Cina con Bank of China, lancio di Amundi Technology, acquisizione di Sabadell Asset Management e di Lyxor".

Commentando le cifre, Valérie Baudson, Amministratore Delegato, ha aggiunto:

"Amundi ha superato nel 2021 il traguardo dei 2.000 miliardi di euro di masse gestite, grazie all'acquisizione di Lyxor e al forte slancio commerciale, come dimostrato dalla raccolta record nelle attività a medio-lungo termine.

Con un utile netto rettificato in crescita del 37% a 1,3 miliardi di euro, abbiamo superato gli obiettivi del nostro piano strategico a medio termine 2018-2022.

Abbiamo inoltre raggiunto tutti gli obiettivi del nostro piano ESG, confermando la nostra leadership nel settore degli investimenti responsabili. Grazie alla vasta gamma di soluzioni di investimento, alla tecnologia e ai servizi e alle soluzioni offerti, Amundi è in grado di proseguire lungo la sua traiettoria di crescita".