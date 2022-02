Azimut partecipa con un club deal all’aumento di capitale di Planet Farms Holding

Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa con oltre 81 miliardi di euro in gestione, di cui 4,6 miliardi di euro in fondi di private markets, ha partecipato tramite Azimut Investments S.A come lead investor all’aumento di capitale di Planet Farms Holding, azienda leader nel vertical farming in Europa.

L’investimento di Azimut è avvenuto attraverso la costituzione di un veicolo lussemburghese che ha permesso alla clientela High Net Worth (HNW) del Gruppo, servita dalla rete di consulenti finanziari e wealth manager in Italia, di prendere esposizione ad un settore in forte crescita. Secondo gli ultimi dati, l’agricoltura indoor ha raggiunto un giro d'affari di 4 miliardi di dollari con una crescita del 25% l'anno. Una tendenza confermata anche per gli investimenti che nel 2020 sono stati pari a 1,86 miliardi di dollari, mentre nel periodo agosto 2020-agosto 2021 hanno raggiunto i 2,71 miliardi.

Nel dettaglio dell’operazione il veicolo lussemburghese, Azimut Direct Investment Planet Farms SCSp, ha coinvolto più di 70 investitori e sottoscritto 10 milioni di euro dei 30 complessivi con cui Planet Farms ha concluso il più grande “Series A investment round” del 2021 in Europa nei settori food e agritech.

Planet Farms, fondata nel 2018 da Daniele Benatoff e Luca Travaglini alle porte della città di Milano, è la più grande vertical farm europea grazie a una produzione di oltre 9 mila metri quadrati. Dal lancio delle attività Planet Farms ha siglato in pochi mesi accordi di distribuzione con i più importanti player della grande distribuzione organizzata (GDO), eCommerce e quick-commerce, a dimostrazione della qualità dei suoi prodotti. Attualmente le insalate a foglia prodotte da Planet Farms sono presenti nelle principali catene di distribuzione italiane (Esselunga, Il Viaggiator Goloso, Iper La Grande i, Unes, Il Gigante, e nei dark store milanesi di Gorillas e Getir) ed è di prossimo lancio un nuovo prodotto lavorato.

A seguito dell’operazione i nuovi capitali serviranno a finanziare i piani di sviluppo della società, consolidando i risultati fin qui conseguiti e finanziando l'ulteriore espansione geografica, in Italia e all'estero, oltre a rendere possibile la creazione di un nuovo polo di ricerca e sviluppo per esplorare nuove e ulteriori potenzialità del vertical farming in campo alimentare e sempre più efficienti tecniche produttive.

Gabriele Blei, Amministratore delegato di Azimut Holding, commenta: “Il nostro impegno a sostegno degli investimenti in economia reale e della loro innovazione si realizza anche attraverso operazioni strutturate come club deal che danno a investitori professionali e imprenditori nostri clienti la possibilità di investire nelle migliori PMI italiane. Siamo felici di contribuire allo sviluppo di Planet Farms, e vogliamo accompagnare Daniele e Luca nel percorso di crescita ed internazionalizzazione dell’eccellenza italiana capace di coniugare tradizione, sostenibilità e innovazione alla conquista di una sempre più forte posizione di leadership in un settore che rappresenta il futuro dell’agricoltura. Sono queste le storie di successo che come Gruppo sosteniamo per offrire opportunità d’investimento uniche ed esclusive ai nostri clienti”.

“Siamo grati e orgogliosi di questo successo - hanno commentato Daniele Benatoff e Luca Travaglini, co-amministratori delegati e co-fondatori di Planet Farms - l’entusiasmo dimostrato da Azimut e dagli investitori testimonia non solo la loro fiducia nel progetto industriale di Planet Farms, ma anche e soprattutto l’acquisita e condivisa consapevolezza della necessità di investire in questo nuovo paradigma produttivo che sta dimostrando di offrire risposte concrete a problemi reali, senza depauperare il pianeta delle sue risorse: il futuro è oggi, dobbiamo agire adesso ed in maniera ambiziosa e coraggiosa”.